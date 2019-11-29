«Торговый квартал» растянулся до Клина

Основанная в 2000 году и фактически исчезнувшая в кризис 2014 года сеть торгцентров «Торговый квартал» снова начала развиваться на рынке. Теперь ею владеет инвестфонд ITD Properties, который перевел под этот бренд выкупленный у УК «Развитие» Михаила Черкасова клинский торговый центр «Счастливая 7я». Сумма соглашения могла составить 800 млн руб. В фонде не исключают покупку новых объектов площадью до 35 тыс. кв. м.

Инвестфонд ITD Properties стал собственником торгового центра (12 тыс. кв. м) в подмосковном Клину, рассказала “Ъ” его управляющий партнер Инесса Самохвалова. Изначально работающий на рынке под брендом «Счастливая 7я» объект после редевелопмента уже открылся как «Торговый квартал», добавила она. Она не раскрывает условия сделки. Собеседник “Ъ” на рынке недвижимости указывает, что владельцем были структуры УК «Развитие» Михаила Черкасова, выступавшего партнером Аркадия Ротенберга по ряду девелоперских проектов. Объект действительно представлен на официальном сайте компании — там не ответили оперативно на запрос “Ъ”.

Госпожа Самохвалова указывает, что в рамках реконструкции в комплексе открылись кинотеатр, новые магазины и детские развлекательные концепции. Управляющий партнер Colliers International Станислав Бибик предполагает, что стоимость актива могла составить 700–800 млн руб., а окупить эти вложения удастся за семь-восемь лет.

Об ITD Properties известно немного. Свои планы выйти на рынок Москвы и Подмосковья компания обнародовала весной 2014 года, сообщив, что инвестирует около $500 млн в торговые центры и склады. В фонде указывали, что он представляет интересы частных инвесторов из Швейцарии, но каких именно — не раскрывали. Участники рынка не исключали, что он был создан для возвращения капитала, который российские инвесторы ранее вывезли в Швейцарию (см. “Ъ” от 7 апреля 2014 года).

Первый объект ITD Properties удалось приобрести только в 2016 году — им стал «Торговый квартал Домодедово». Для этого фонд последовательно выкупил доли в проекте Eastward Capital Михаила Кирсанова (57%) и RB Invest (33%). Создание сети монобрендовых торгцентров «Торговый квартал» изначально было именно идеей Михаила Кирсанова. Он развивал ее с 2000 года. В 2007 году портфель сети насчитывал 370 тыс. кв. м в разных городах страны, а оборот оценивался в $101 млн. Но господин Кирсанов постепенно терял активы, а в 2016 году ООО «Истворд капитал» было признано банкротом.

Инесса Самохвалова рассказывает, что решение продолжать развивать «Торговый квартал» было принято после покупки объекта в Домодедово: бренд был зарегистрирован на его управляющую компанию. Она добавляет, что под ним будут работать и следующие объекты ITD Properties, который сейчас рассматривает покупку небольших торгцентров площадью 10–35 тыс. кв. м. По данным Kartoteka.ru, в 2012 году Инесса Самохвалова выступала учредителем ООО «Физика фитнес Самара», которое позднее перешло под контроль Михаила Кирсанова. Компания, по всей видимости, развивала ранее одноименную сеть фитнес-клубов. Раньше они работали вместе, рассказал “Ъ” один из консультантов на рынке недвижимости. Но, продолжает он, сейчас за ITD Properties стоят другие инвесторы.

Директор отдела торговых помещений CBRE Марина Малахатько называет трендом стремление девелоперов и собственников коммерческих объектов сконцентрироваться на развитии небольших торгцентров и локальных community-моллов. Хотя они в отличие от крупных объектов, по ее словам, очень чувствительны к плюсам и минусам конкретных локаций. Станислав Бибик называет идею собрать объекты компании под единым брендом хорошей как раз на фоне растущей популярности формата небольших объектов у дома. Хотя сетевой статус небольших торгцентров не играет серьезной роли для потребителей, это важный фактор при ведении переговоров о пакетном сотрудничестве с текущими или новыми арендаторами, уверена госпожа Малахатько.

Александра Мерцалова