Что скрывают видеосервисы

Мы привыкли, что данные об аудитории фильмов в кинотеатрах доступны — так сложилось исторически. Онлайн-кинотеатры же плывут против течения: по всему миру они с этой прозрачностью борются, как только могут. Отечественный рынок, судя по всему, пойдет своим путем: в России онлайн-кинотеатры хотят принудить раскрывать данные о просмотрах своего контента в единой государственной системе учета кинобилетов. Путем долгих переговоров с законодателями сервисы смогли добиться того, чтобы открывать данные хотя бы не всем — предполагается, что они будут доступны только правообладателям контента и чиновникам. Однако даже с учетом такого ограничения этот сценарий для видеосервисов в России тоже не лучший, и вот почему.

Netflix хранит данные о просмотрах своего контента за семью печатями. О «страсти Netflix к секретности кассовых сборов», которая многих аналитиков «раздражает», недавно писало онлайн-издание Indiewire: компания отказывается раскрывать размеры аудитории как аналитикам вроде Comscore, так и прессе (и действительно обидно — ужасно интересно же). Такой «черный ящик» для видеосервисов — весомый козырь в переговорах с рекламодателями, которые лишаются возможности прибегать к конкретным цифрам, да и в целом это делает жизнь руководства проще, ведь какие-то цифры могут выставить сервис в глупом свете, пишет издание.

Закрытость статистики онлайн-кинотеатров обусловлена в том числе риском потерять важный нематериальный актив — знание о том, насколько тот или иной контент интересен аудитории. Сейчас эта информация включается в цену договора между правообладателем контента и онлайн-кинотеатром. На основе таких данных участники рынка принимают решения об инвестициях в будущие проекты, и они становятся все дороже по мере того, как на рынок производства контента выходят новые игроки. От утечки этой информации видеосервисы защищает жесткий договор о неразглашении, рассказывают собеседники “Ъ” в отрасли. Если данные о просмотрах фильмов в онлайн-кинотеатрах будут раскрываться правообладателям и чиновникам, то они, скорее всего, станут доступны большему числу людей, а, значит, видеосервисы, в том числе иностранные, станут уязвимыми.

Вынужденная прозрачность видеосервисов на руку продюсерам: в случае принятия таких поправок они будут быстрее оценивать реакцию зрителей на ту или иную картину и поэтому усилят свои позиции на переговорах с инвесторами и прокатчиками. От этих изменений, вероятно, выиграют и чиновники. Например, Минкульт, отчитываясь о результатах вложенных в кинопроизводство бюджетных денег, сможет помимо сборов в обычных кинотеатрах приводить и сводные данные о просмотрах в интернете.