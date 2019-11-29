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Фото: Надежда Храмова / Коммерсантъ

Игоря Мирончикова ждут в Новосибирске в январе

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 6

22 ноября в “Ъ”, на rusfond.ru и в эфире ГТРК «Кузбасс» мы рассказали историю девятилетнего Игоря Мирончикова из Кемеровской области. У мальчика врожденная деформация позвоночника, Игорь задыхается, страдает от боли. Ему нужно зафиксировать позвоночник металлоконструкцией. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 940 687 руб.) собрана. Спасибо, дорогие друзья.

Всего с 22 ноября 33 990 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «Первого канала», ГТРК «Кузбасс», «Волгоград-ТРВ», «Калуга», «Саратов», «Марий Эл», «Нижний Новгород», а также 166 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 35 детям на 36 074 244 руб.

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