В «Комсомольской правде - Кубань» сменился директор

Фото: "КП-Кубань"

Новым руководителем регионального издательского дома «Комсомольская правда – Кубань» назначен Дмитрий Михеев. Он сменил на этой должности Евгению Авдееву, которая, по информации издания, переехала в другой город. 39-летнего господина Михеева уже представили коллективу «КП-Кубань».

Сообщается, что Дмитрий Михеев является академиком международной академии радио и телевидения. До назначения в «КП-Кубань» он возглавлял представительство Европейской медиагруппы в Сочи («Спорт FM», «Европа плюс», «Ретро FM»), руководил сочинским отделением Союза журналистов России.

Образование Дмитрий Михеев получил в Краснодарском госуниверситете культуры и искусств, работал спортивным обозревателем на МТРК «Краснодар», ведущим информационных программ. С 2001 по 2002 год - специальный корреспондент НТВ, с 2003 по 2006 годы — директор корреспондентского бюро НТВ в Сочи. В 2006-2007 годах был советником главы Сочи по вопросам СМИ, а в 2007-2008 годах — начальником информационно-аналитического управления администрации Сочи. Член оргкомитета «Сочи-2014», за что награжден благодарностью главы курорта.

Дмитрий Михеенко