В Тамбове ликвидировали аварию на теплосетях

Муниципальное предприятие «Тамбовтеплосервис» ликвидировало коммунальную аварию, оставившую 21 ноября без тепла 22 жилых дома в южной части Тамбова. Об этом сообщили в городской администрации.

Без горячей воды оставались объекты, подключенные к котельным на улицах Гоголя и Пионерской. Специалисты заменили участок трубы диаметром 3,5 м, но одномоментное заполнение трубы привело к повторному повреждению. После восстановления коммуникаций начался поэтапный запуск «в совместной работе с управляющими компаниями».

Владимир Зоркий