22 ноября, пятница
Войти в профиль
Воронеж. Черноземье

Коротко

Новости

все новости

Помогаем помогать

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Воронежская область подписала соглашение о сотрудничестве с «Деловой Россией»

Воронежский губернатор Александр Гусев и президент «Деловой России» Павел Титов в ходе Воронежского форума предпринимателей подписали соглашение о сотрудничестве между организацией и облправительством.

Целями соглашения задекларировано «развитие сферы предпринимательства, создание наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса, развитие инвестиционной деятельности... и конкуренции».

Стороны планируют:

  • совместно готовить предложения по поддержке малого бизнеса и развитию инвестиционной деятельности в регионе;
  • проводить мероприятия для развития малого и среднего бизнеса;
  • взаимодействовать для оценки регулирующего воздействия нормативных актов «в рамках публичных консультаций».

Также предполагается взаимодействие в сфере развития конкуренции.

Участники соглашения намерены организовывать совместные «круглые столы» и совещания и обеспечить включение представителей «Деловой России» в общественные советы и другие консультативные органы.

Владимир Зоркий


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Статистика

Культура

Пресс-релизы

Темы

Профиль пользователя