Воронежская область подписала соглашение о сотрудничестве с «Деловой Россией»

Воронежский губернатор Александр Гусев и президент «Деловой России» Павел Титов в ходе Воронежского форума предпринимателей подписали соглашение о сотрудничестве между организацией и облправительством.

Целями соглашения задекларировано «развитие сферы предпринимательства, создание наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса, развитие инвестиционной деятельности... и конкуренции».

Стороны планируют:

совместно готовить предложения по поддержке малого бизнеса и развитию инвестиционной деятельности в регионе;

проводить мероприятия для развития малого и среднего бизнеса;

взаимодействовать для оценки регулирующего воздействия нормативных актов «в рамках публичных консультаций».

Также предполагается взаимодействие в сфере развития конкуренции.

Участники соглашения намерены организовывать совместные «круглые столы» и совещания и обеспечить включение представителей «Деловой России» в общественные советы и другие консультативные органы.

Владимир Зоркий