Воронежская область подписала соглашение о сотрудничестве с «Деловой Россией»

22 ноября, пятница
Воронежский губернатор Александр Гусев и президент «Деловой России» Павел Титов в ходе Воронежского форума предпринимателей подписали соглашение о сотрудничестве между организацией и облправительством.
Целями соглашения задекларировано «развитие сферы предпринимательства, создание наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса, развитие инвестиционной деятельности... и конкуренции».
Стороны планируют:
Также предполагается взаимодействие в сфере развития конкуренции.
Участники соглашения намерены организовывать совместные «круглые столы» и совещания и обеспечить включение представителей «Деловой России» в общественные советы и другие консультативные органы.