Владимиру Зеленскому предложили сыграть на пианино вместо Украины

Вчера на Украине вспоминали события шестилетней давности – именно 21 ноября 2013 года в центр Киева вышли первые протестующие, с которых начался Евромайдан. Однако на прошедшем митинге говорили не столько о прошлом, сколько о настоящем. «Движение сопротивления капитуляции», организовавшее акцию, выдвинуло президенту Украины Владимиру Зеленскому ряд политических требований и намекнуло, что в случае чего он может повторить судьбу бывшего президента страны — Виктора Януковича. У противников господина Зеленского уже появились свои символы и слова, понятные сторонникам. С подробностями из Киева — Матвей Шиманов.

Евромайдан в 2013 году начался с записи в Facebook киевского журналиста Мустафы Найема, в которой он пригласил своих подписчиков выйти в центр столицы, взяв с собой «зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей». Она была опубликована вскоре после того, как 21 ноября 2013 года тогдашний глава правительства Украины Николай Азаров объявил о том, что давно анонсированное подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом откладывается. Постепенно эта небольшая акция привлекла тысячи недовольных — как приостановкой евроинтеграции, так и правлением президента Виктора Януковича в целом. В конце концов это вынудило президента Украины бежать из страны.

В этом году, как и шесть лет назад, вечер 21 ноября выдался холодным и ветреным. И точно так же в центре Киева собралось немало противников политики президента Украины — но уже Владимира Зеленского. Правда, если первые участники Евромайдана собрались стихийно, к нынешней акции готовились заранее. Организатор митинга «Движение сопротивления капитуляции» заранее установило на Майдане сцену с мощной звуковой аппаратурой и прожекторами.

Напомним, это движение появилось всего несколько месяцев назад, но уже заявило о себе несколькими многотысячными акциями, смысл которых убедить президента Зеленского отказаться от «формулы Штайнмайера» — документа, который определяет очередность выполнения пунктов минских соглашений и предполагает принятие особого статуса Донбасса. По мнению участников «Движения сопротивления капитуляции», многие из которых ветераны боевых действий в Донбассе, нынешняя политика президента Украины может привести к окончательной утрате неподконтрольных территорий.

Начало вчерашней акции было запланировано на 19:00. «День достоинства свободы», как называют 21 ноября, хоть и знаковый для Украины, но государственным праздником пока не стал, поэтому и митинг, посвященный ему, мог выйти по-настоящему массовым только после окончания рабочего дня.

Но начать мероприятие даже в это сравнительно позднее время не вышло: организаторы решили отложить первые выступления, чтобы дождаться всех опаздывающих.

При этом участникам акции напомнили, что акция хотя и политическая — ее организаторы заранее объявили, что намерены обнародовать свои требования к власти и обсудить с демонстрантами планы дальнейших действий по недопущению капитуляции,— но внепартийная и не предусматривающая демонстрации символики политических сил. Над многотысячной толпой, собравшейся на Майдане, действительно почти не было флагов с логотипами партий и движений. Вместо них в толпе преобладали флаги национальные и красно-черные знамена Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), а немолодой мужчина размахивал полотнищем с эмблемой НАТО.

Были и самодельные плакаты, написанные от руки на листах ватмана: «Вернешь Крым — вернешь мир», «Особый статус — всем областям» и «Те, кто кричал: Путин, введи, теперь требуют: Зеленский, разведи».

Волонтеры с траурными повязками, по-видимому означающими скорбь по погибшим в Донбассе, раздавали листовки с призывами не верить президенту Владимиру Зеленскому и не допустить реализации его мирного плана.

«Согласие Зеленского на условия Путина — это капитуляция Украины. Оно не остановит войну и приведет к значительно большему числу жертв уже в ближайшем будущем. И поставит под угрозу само существование Украины»,— говорилось в них.

Об этом же говорили и со сцены. Кто-то — иносказательно, не называя фамилий и чинов, а кто-то — прямым текстом, едва ли не угрожая при этом представителям государственной власти. Особенно доставалось самому президенту и людям из его ближайшего окружения. «Требуем уволить главных агентов капитуляции и реванша: Богдана, Ермака, Трубу и других “сивох”»,— заявил бывший депутат, а ныне один из руководителей «Движения сопротивления капитуляции» Андрей Левус. Упомянутые им люди — это фактически костяк президентской команды. Андрей Богдан — руководитель офиса главы государства, Андрей Ермак — помощник президента, ответственный за внешнюю политику, Роман Труба — глава Государственного бюро расследований, хотя и назначенный на эту должность еще во времена президентства Петра Порошенко, но сейчас активно ведущий расследование возможных преступлений бывшего первого лица.

«Сивохи» — это политический новояз. Так, в честь экс-шоумена Сергея Сивохо, назначенного несколько недель назад советником главы Совета национальной безопасности и обороны, называют бывших артистов и кавээнщиков, пришедших в политику на волне популярности Владимира Зеленского.

Определение это только появилось в лексиконе журналистов и общественных деятелей, но уже понятно украинцам без дополнительных пояснений. Поэтому именно требование уволить «сивох» было воспринято демонстрантами с наибольшим воодушевлением — такого количества одобрительных криков и аплодисментов не собрал ни один из десяти оглашенных господином Левусом пунктов требований к Владимиру Зеленскому и другим представителям власти. И это притом, что среди этих пунктов — требования возвращения Крыма, поддержка курса на вступление в НАТО и ряд других актуальных для проевропейской оппозиции моментов. По итогам митинга петицию со всеми требованиями было решено передать в офис президента. Но больше активисты «Движения сопротивления оккупации» надеются на поддержку партий, в том числе парламентских.

Кроме того, Андрей Левус предупредил, что накануне намеченной на 9 декабря встречи в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) демонстранты встанут лагерем под офисом президента. «Нужно, чтобы Владимир Зеленский знал, что дома его ждут те, кто не потерпит капитуляции, и принимал решения исходя именно из этого знания»,— пояснил он.

Впрочем, не дожидаясь 9 декабря, активисты отправились к офису президента и вчера. После окончания выступлений на Майдане часть демонстрантов решила повторить свои требования возле здания на Банковой — но, конечно, не высшим чиновникам, а лишь дежурящим там сотрудникам.

Празднование Дня достоинства и свободы Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Кстати, за несколько часов до них туда уже приходили участники другой акции — организованной националистической партией «Свобода». Они начали отмечать годовщину Майдана еще засветло, посетили молебен на Институтской улице, где в ходе боев со спецподразделением «Беркут» погибли около сотни человек, и провели короткий отдельный митинг. Его требованиями было не только осторожное отношение к любым договоренностям по Донбассу, но и, например, отказ от свободной продажи земли, рынок которой власть намерена открыть уже следующей осенью.

Теперь под офисом президента Зеленского можно найти старое разбитое пианино, обклеенное лозунгами «Не играйся землей, не играйся войной. Украина — не пианино».

Но из-за того, что за последнее время к зданию приходило несколько оппозиционных групп, понять, кто его привез, затруднительно. При этом пианино — еще один из своеобразных символов новой оппозиции. Дело в том, что еще в бытность комедиантом Владимир Зеленский изображал игру на этом инструменте половым органом. Сейчас это видео активно распространяется в соцсетях, и многие утверждают, что такой человек не достоин быть президентом.

Установке инструмента у самых дверей президентского офиса никто не мешал, хотя к вечеру на подъездах и подходах к нему дежурило несколько сотен бойцов полиции и национальной гвардии — одних только автобусов и грузовиков с силовиками у здания было не меньше двух десятков.

А вот на Майдане полиции почти не было. На главной площади Украины находились лишь несколько безоружных представителей так называемой полиции диалога — спецподразделения, сотрудники которого обучены решать конфликты силой слова, а не дубинками и наручниками. Но их помощь не понадобилась. Несмотря на жесткость риторики и масштабность акции — а по данным украинских СМИ, в нем приняли участие от 5 тыс. до 8 тыс. человек — все прошло мирно.