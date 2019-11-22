Владимиру Зеленскому предложили сыграть на пианино вместо Украины

Вчера на Украине вспоминали события шестилетней давности – именно 21 ноября 2013 года в центр Киева вышли первые протестующие, с которых начался Евромайдан. Однако на прошедшем митинге говорили не столько о прошлом, сколько о настоящем. «Движение сопротивления капитуляции», организовавшее акцию, выдвинуло президенту Украины Владимиру Зеленскому ряд политических требований и намекнуло, что в случае чего он может повторить судьбу бывшего президента страны — Виктора Януковича. У противников господина Зеленского уже появились свои символы и слова, понятные сторонникам. С подробностями из Киева — Матвей Шиманов.
Евромайдан в 2013 году начался с записи в Facebook киевского журналиста Мустафы Найема, в которой он пригласил своих подписчиков выйти в центр столицы, взяв с собой «зонтики, чай, кофе, хорошее настроение и друзей». Она была опубликована вскоре после того, как 21 ноября 2013 года тогдашний глава правительства Украины Николай Азаров объявил о том, что давно анонсированное подписание соглашения об ассоциации с Евросоюзом откладывается. Постепенно эта небольшая акция привлекла тысячи недовольных — как приостановкой евроинтеграции, так и правлением президента Виктора Януковича в целом. В конце концов это вынудило президента Украины бежать из страны.
В этом году, как и шесть лет назад, вечер 21 ноября выдался холодным и ветреным. И точно так же в центре Киева собралось немало противников политики президента Украины — но уже Владимира Зеленского. Правда, если первые участники Евромайдана собрались стихийно, к нынешней акции готовились заранее. Организатор митинга «Движение сопротивления капитуляции» заранее установило на Майдане сцену с мощной звуковой аппаратурой и прожекторами.
Напомним, это движение появилось всего несколько месяцев назад, но уже заявило о себе несколькими многотысячными акциями, смысл которых убедить президента Зеленского отказаться от «формулы Штайнмайера» — документа, который определяет очередность выполнения пунктов минских соглашений и предполагает принятие особого статуса Донбасса. По мнению участников «Движения сопротивления капитуляции», многие из которых ветераны боевых действий в Донбассе, нынешняя политика президента Украины может привести к окончательной утрате неподконтрольных территорий.
Начало вчерашней акции было запланировано на 19:00. «День достоинства свободы», как называют 21 ноября, хоть и знаковый для Украины, но государственным праздником пока не стал, поэтому и митинг, посвященный ему, мог выйти по-настоящему массовым только после окончания рабочего дня.
При этом участникам акции напомнили, что акция хотя и политическая — ее организаторы заранее объявили, что намерены обнародовать свои требования к власти и обсудить с демонстрантами планы дальнейших действий по недопущению капитуляции,— но внепартийная и не предусматривающая демонстрации символики политических сил. Над многотысячной толпой, собравшейся на Майдане, действительно почти не было флагов с логотипами партий и движений. Вместо них в толпе преобладали флаги национальные и красно-черные знамена Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ), а немолодой мужчина размахивал полотнищем с эмблемой НАТО.
Были и самодельные плакаты, написанные от руки на листах ватмана: «Вернешь Крым — вернешь мир», «Особый статус — всем областям» и «Те, кто кричал: Путин, введи, теперь требуют: Зеленский, разведи».
«Согласие Зеленского на условия Путина — это капитуляция Украины. Оно не остановит войну и приведет к значительно большему числу жертв уже в ближайшем будущем. И поставит под угрозу само существование Украины»,— говорилось в них.
Об этом же говорили и со сцены. Кто-то — иносказательно, не называя фамилий и чинов, а кто-то — прямым текстом, едва ли не угрожая при этом представителям государственной власти. Особенно доставалось самому президенту и людям из его ближайшего окружения. «Требуем уволить главных агентов капитуляции и реванша: Богдана, Ермака, Трубу и других “сивох”»,— заявил бывший депутат, а ныне один из руководителей «Движения сопротивления капитуляции» Андрей Левус. Упомянутые им люди — это фактически костяк президентской команды. Андрей Богдан — руководитель офиса главы государства, Андрей Ермак — помощник президента, ответственный за внешнюю политику, Роман Труба — глава Государственного бюро расследований, хотя и назначенный на эту должность еще во времена президентства Петра Порошенко, но сейчас активно ведущий расследование возможных преступлений бывшего первого лица.
Определение это только появилось в лексиконе журналистов и общественных деятелей, но уже понятно украинцам без дополнительных пояснений. Поэтому именно требование уволить «сивох» было воспринято демонстрантами с наибольшим воодушевлением — такого количества одобрительных криков и аплодисментов не собрал ни один из десяти оглашенных господином Левусом пунктов требований к Владимиру Зеленскому и другим представителям власти. И это притом, что среди этих пунктов — требования возвращения Крыма, поддержка курса на вступление в НАТО и ряд других актуальных для проевропейской оппозиции моментов. По итогам митинга петицию со всеми требованиями было решено передать в офис президента. Но больше активисты «Движения сопротивления оккупации» надеются на поддержку партий, в том числе парламентских.
Кроме того, Андрей Левус предупредил, что накануне намеченной на 9 декабря встречи в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) демонстранты встанут лагерем под офисом президента. «Нужно, чтобы Владимир Зеленский знал, что дома его ждут те, кто не потерпит капитуляции, и принимал решения исходя именно из этого знания»,— пояснил он.
Впрочем, не дожидаясь 9 декабря, активисты отправились к офису президента и вчера. После окончания выступлений на Майдане часть демонстрантов решила повторить свои требования возле здания на Банковой — но, конечно, не высшим чиновникам, а лишь дежурящим там сотрудникам.
Кстати, за несколько часов до них туда уже приходили участники другой акции — организованной националистической партией «Свобода». Они начали отмечать годовщину Майдана еще засветло, посетили молебен на Институтской улице, где в ходе боев со спецподразделением «Беркут» погибли около сотни человек, и провели короткий отдельный митинг. Его требованиями было не только осторожное отношение к любым договоренностям по Донбассу, но и, например, отказ от свободной продажи земли, рынок которой власть намерена открыть уже следующей осенью.
Но из-за того, что за последнее время к зданию приходило несколько оппозиционных групп, понять, кто его привез, затруднительно. При этом пианино — еще один из своеобразных символов новой оппозиции. Дело в том, что еще в бытность комедиантом Владимир Зеленский изображал игру на этом инструменте половым органом. Сейчас это видео активно распространяется в соцсетях, и многие утверждают, что такой человек не достоин быть президентом.
Установке инструмента у самых дверей президентского офиса никто не мешал, хотя к вечеру на подъездах и подходах к нему дежурило несколько сотен бойцов полиции и национальной гвардии — одних только автобусов и грузовиков с силовиками у здания было не меньше двух десятков.
А вот на Майдане полиции почти не было. На главной площади Украины находились лишь несколько безоружных представителей так называемой полиции диалога — спецподразделения, сотрудники которого обучены решать конфликты силой слова, а не дубинками и наручниками. Но их помощь не понадобилась. Несмотря на жесткость риторики и масштабность акции — а по данным украинских СМИ, в нем приняли участие от 5 тыс. до 8 тыс. человек — все прошло мирно.
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