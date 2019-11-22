Депутаты белгородской облдумы подняли зарплату Евгению Савченко на треть

В ходе сессии белгородской облдумы депутаты приняли закон, предусматривающий увеличение зарплаты губернатора Евгения Савченко на 35% - с 70 до 94,5 тыс. руб. Об этом сообщил Go31.ru.

Из материалов областной думы следует, что законопроект был внесен самим господином Савченко. В нем только один пункт - об изменении оклада главы региона. В отделе по взаимодействию со СМИ профильного управления департамента внутренней и кадровой политики облправительства утверждают, что «пока это только проект», а цифры «неокончательные и могут измениться в любую сторону».