Главой департамента финансов администрации Краснодара назначен Александр Чулков

Фото: администрация Краснодара

Сегодня, 21 ноября, на заседании городской Думы Краснодара парламентарии одобрили кандидатуру 32-летнего Александра Чулкова на пост главы департамента финансов. Он, по словам мэра кубанской столицы Евгения Первышова, около 10 лет проработал в данной структуре и прошел путь от рядового специалиста до заместителя директора.

Александр Чулков окончил экономический факультет КубГУ по специальности «финансы и кредит», а также окончил аспирантуру, получив ученую степень кандидата экономических наук. С 2009 года работает в департаменте финансов администрации Краснодара. Начинал ведущим специалистом отдела сводного планирования и дослужился до начальника отдела доходов бюджета, являясь заместителем директора департамента. Кроме того, господин Чулков работал в городской Контрольно-счетной палате. Преподает на кафедре экономического анализа, статистики финансов Кубанского государственного университета.

Как стало известно “Ъ-Кубань”, предыдущий начальник финансового департамента краснодарской мэрии Николай Лебедев перешел на другую работу. На ноябрьских публичных слушаниях по бюджету Краснодара на 2020, 2021 и 2022 году департамент финансов перед общественностью и депутатами Краснодара представлял уже Александр Чулков, будучи исполняющим обязанности директора подразделения.

Дмитрий Михеенко