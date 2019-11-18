Горсуд Петербурга отказался рассматривать дело экс-замминистра МЧС по поводу пожизненной пенсии

Санкт-Петербургский городской суд вынес определение о передаче по подсудности в Смольнинский районный суд искового заявления бывшего замглавы МЧС России Леонида Беляева к ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Вышедший на пенсию чиновник добивается признания незаконными решения должностных лиц Центра пенсионного облуживания петербургского главка об отказе ему в пожизненной пенсии в размере десяти окладов ежемесячно.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, господин Беляев утверждает, что в период с июня 1990 года по март 2017 года осуществлял служебную деятельность в числе личного состава Государственной противопожарной службы, охраняющей от пожаров предприятия с вредными и опасными условиями труда в Петербурге и Ленобласти. Помимо этого, в обязанности истца входила организация работы по ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций в других субъектах РФ. При этом дополнительные меры соцподдержки за осуществление подобной деятельности закреплены в указе президента №1563 от 23 августа 2000 года. В то же время в ГУ МВД посчитали, что для начисления пожизненной пенсии Леониду Беляеву этого недостаточно, поскольку указ распространяется лишь на тех специалистов, которые участвовали в деятельности объектов ядерного комплекса непосредственно.

Горсуд Петербурга, истребовав необходимые документы и ознакомившись с ними, установил, что по делу нет явной и очевидной необходимости исследовать и оценивать сведения, составляющие государственную тайну.