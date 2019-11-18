Расходы развития займут 15% бюджета Петербурга

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин после заседания бюджетно-финансового комитета ЗакСобрания, заявил, что 15% расходов городского бюджета составляют расходы развития — 106,1 млрд рублей.

Как сообщается на официальном сайте петербургской администрации, 1,5 млрд руб. занимают расходы на развитие по адресной инвестиционной программе (АИП).

Согласно губернаторским поправкам, доходы бюджета в следующем году составят почти 675 млрд руб., расходы — 727,7 млрд руб. Дефицит бюджета определен в размере 52 млрд 764 млн руб., что составит 8% от собственных доходов.