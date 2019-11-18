Кузбасс намерен привлечь 2 млн туристов в 2019 году

Власти Кемеровской области ожидают, что туристический поток по итогам 2019 года составит 2 млн человек, сообщил губернатор Сергей Цивилев. По его словам, в прошлом году регион посетили 1,57 млн туристов.

Основная часть потока туристов привлекается за счет горнолыжного курорта Шерегеш в Таштагольском районе, отметил глава региона. По оценке Сергея Цивилева, в Кузбассе надо развивать снегоходный и мотовездеходный туризм: «У нас очень большой потенциал, еще больше надо нам учиться, Кузбасс должен стать магнитом для привлечения инвестиций».

В минувшую субботу в Шерегеше открылся горнолыжный сезон. Накануне прошло пленарное заседании «Горнолыжный туризм России. Перспективы развития», на котором власти Кузбасса подписали три соглашения, направленных на развитие Шерегеша. «Одно из них — с частным инвестором. Мы договорились направить в развитие горнолыжного комплекса Шерегеш инвестиции в размере 7,5 млрд рублей»,— написал Сергей Цивилев на своей странице в соцсети «ВКонтакте», отметив, что власти намерены развивать кузбасский курорт и «выводить его на совершенно другой уровень». В новом горнолыжном сезоне в Шерегеше откроются пять новых гостиниц и гостевых домов, два горнолыжных подъемника, центр отдыха с пунктом проката, кафе и детской игровой комнатой.

Таштагольский район принимает более 1 млн туристов в год, начиная с сезона 2014-2015 годов. Шерегеш — один из самых популярных в России и крупнейший в Сибири горнолыжный комплекс на юге Кузбасса. Здесь работают 66 гостиниц на 3 тыс. койко-мест, 18 подъемников, 24 горнолыжные трассы, 62 кафе и ресторана, 21 пункт проката. В развитие туристско-рекреационного кластера «Шерегеш» частные инвесторы с 2000 года уже вложили более 13 млрд руб.

Юрий Зуев