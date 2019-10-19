Из любого положения всегда есть выдача

Три страны — Россия, Норвегия и Литва — могут впервые обменяться гражданами, осужденными за шпионаж. Предполагается, что на свободу выйдут два россиянина, два литовца и один норвежец. О том, что такой обмен готовится, сообщили норвежские и литовские СМИ со ссылкой на свои источники и подтвердил информированный собеседник “Ъ” в госструктурах РФ. Участником обмена, как ожидается, станет и 63-летний житель норвежского города Киркенес Фруде Берг. А значит, намеченный на следующую неделю визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Норвегию пройдет куда лучше, чем ожидалось.

В ближайшие дни должно произойти весьма необычное событие — тройственный обмен гражданами, осужденными за шпионаж. Деталей готовящейся операции известно крайне мало. О том, что обмен произойдет в скором времени (возможно, уже на следующей неделе), сообщили норвежский телеканал NRK и литовское информагентство BNS. Оба ссылались на анонимные источники. Информированный источник “Ъ” в госструктурах РФ подтвердил эту информацию, уточнив, что обмен может произойти «в ближайшее время», но отказавшись раскрывать дополнительные детали.

Из сообщений норвежских и литовских СМИ следует, что России могут передать осужденного ранее в Литве Николая Филипченко и еще одного неназванного гражданина РФ. В обмен Москва якобы согласилась выдать граждан Литвы Евгения Матайтиса (имеет также гражданство России) и Арстидаса Тамошайтиса, а также одного гражданина Норвегии — вероятно, Фруде Берга.

Отметим, что литовский Сейм в четверг оперативно принял в первом чтении поправку к УК страны, которая позволяет президенту помиловать осужденного за шпионаж (хотя помиловать просто условного осужденного глава государства может и сейчас).

О Николае Филипченко литовской стороной сообщалось, что он, якобы являясь инспектором разведуправления ФСБ по Калининградской области, направлялся в апреле 2015 года в Белоруссию транзитом через Литву. Там он был задержан, обвинен в шпионаже и попытке организации слежки за президентом Далей Грибаускайте, а летом 2017 года осужден на десять лет тюремного заключения.

Уже в мае 2015 года оперативниками ФСБ был задержан литовец Арстидас Тамошайтис. Это произошло в Москве при передаче ему гражданином РФ секретных документов. Его допросили на Лубянке, а затем отвезли в СИЗО «Лефортово». Как сообщил центр общественных связей ФСБ, во время допроса задержанный признался, что был кадровым офицером второго департамента оперативных служб (военная разведка) Министерства охраны края Литовской Республики. Весной 2016 года он был осужден на 12 лет лишения свободы.

Тогда же в Калининградской области был осужден за шпионаж Евгений Матайтис — гражданин РФ, капитан 3-го ранга запаса. Он был признан виновным в совершении государственной измены в форме шпионажа (ст. 275 УК РФ) и приговорен к лишению свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом 200 тыс. руб. и лишением воинского звания. «Судом установлено, что в 2009 году в городе Вильнюсе Литовской Республики Матайтис Евгений Леонидович, который ранее получил литовское гражданство в качестве второго, был привлечен к негласному сотрудничеству разведслужбой Литовской Республики и дал согласие за ежемесячное денежное вознаграждение добывать в России информацию о вооруженных силах РФ,— отмечалось в пресс-релизе суда.— Выполняя задания литовской военной разведки, Матайтис осуществлял в Калининградской области сбор и передачу за рубеж сведений военного характера, в том числе составляющих государственную тайну. В ходе судебного процесса Матайтис признал себя виновным, подтвердил факты своей вербовки, сбора и передачи иностранной спецслужбе составляющих государственную тайну сведений».

Что же касается гражданина Норвегии, то в России в заключении по статье «Шпионаж» находится лишь один гражданин этой страны — 63-летний Фруде Берг. Выходец из маленького приграничного города Киркенес, бывший офицер норвежской погранслужбы был задержан в декабре 2017 года в Москве по обвинению в шпионаже и отправлен в СИЗО «Лефортово». В ФСБ тогда объявили: Фруде Берг «участвовал в шпионских акциях по сбору сведений, составляющих гостайну, в ущерб обороноспособности РФ». Сам он признал, что несколько раз по поручению двух офицеров норвежской разведки передавал или переправлял по почте контактам в России конверты с деньгами. Предъявленные же ему обвинения в сборе информации о ядерных подводных лодках Северного флота норвежец категорически отрицал. Адвокаты господина Берга настаивали на том, что он не понимал, чем занимается и какие последствия это может иметь.

В начале апреля на Международном арктическом форуме в Санкт-Петербурге, куда приехали лидеры большинства стран этого региона, президент РФ Владимир Путин и премьер Норвегии Эрна Сульберг дело Фруде Берге прокомментировали сдержанно, призвав дождаться судебного решения. Однако уже 16 апреля судья Мосгорсуда объявил, что господин Берг признан «виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж)» и приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

“Ъ” подробно писал об истории Фруде Берга 16 сентября, отмечая, что она может омрачить визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Норвегию. 24–25 октября российский министр посетит тот самый Киркенес, где пройдут торжественные мероприятия в честь 75-летия разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и освобождения Восточного Финнмарка.

Участие в памятной церемонии примет и король Норвегии Харальд V, и высокопоставленные чиновники, включая премьер-министра Эрну Сульберг и главу МИДа Ине Эриксен Сёрейде.

В Киркенесе все это время надеялись, что Россия согласится обменять Фруде Берга, однако в норвежских тюрьмах нет граждан РФ, осужденных за шпионаж. Выходом стал обмен с участием третьей стороны — Литвы. Чтобы принять участие в обмене, Фруде Берг на днях подал прошение о помиловании. Ранее он не делал этого, опасаясь, что получит отказ, и тогда в следующий раз по российским законам просить о помиловании можно будет только через год.

Российский адвокат Фруде Берга Илья Новиков, однако, оставил вопрос “Ъ” о перспективах обмена без ответа: «Без комментариев». Норвежский адвокат Брюнюльф Риснес сказал “Ъ”, что о грядущем обмене своего клиента слышал из СМИ: «Со стороны норвежских и российских властей мне пока никаких сигналов на этот счет не поступало. Но, конечно, я очень надеюсь, что сообщения об обмене окажутся правдивыми». Тогда, по словам адвоката, в конце следующей недели в Киркенесе будут отмечать сразу два праздника — годовщину освобождения Восточного Финнмарка и возвращение своего соотечественника.

Елена Черненко, Галина Дудина