Президент Литвы помиловал двух осужденных за шпионаж россиян

Президент Литвы Гитанас Науседа помиловал граждан России Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, осужденных за шпионаж в 2017 году, сообщает BNS. Адвокат одного из россиян Галина Кардановская сообщила ТАСС, что граждане РФ в ближайшее время будут освобождены из-под стражи.

После процедуры помилования Россия и Литва могут провести обмен гражданами, осужденными за шпионаж. По данным BNS, по соглашению, достигнутому странами в октябре, Москва должна помиловать двух находящихся в заключении в РФ граждан Литвы Евгения Матайтиса и Арстидаса Тамошайтиса. Одновременно с этим Россия также может выдать Литве бывшего норвежского пограничника Фруде Берга. Директор Второго европейского департамента Министерства иностранных дел РФ Сергей Беляев сказал «РИА Новости», что Москва рассматривает вопрос о возможности трехстороннего обмена как вопрос о помиловании.

Подробнее о возможном обмене — в материале “Ъ” «Из любого положения всегда есть выдача».