Громкие обмены в истории СССР и России

10 февраля 1962 года советский разведчик-нелегал Вильям Фишер (Рудольф Абель) был обменян на американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Фишер, работавший в Северной Америке с 1948 года, в 1957 году был арестован и приговорен к 32 годам. Работавший на ЦРУ пилот Пауэрс был сбит во время разведывательного полета над территорией СССР 1 мая 1960 года и приговорен к десяти годам. Обмен произошел на границе ГДР и ФРГ — в Потсдаме на мосту Глинике.

18 декабря 1976 года по решению Политбюро ЦК КПСС в обмен на генсека Компартии Чили Луиса Корвалана из СССР в Швейцарию был выслан советский диссидент Владимир Буковский. Последний в 1972 году получил семь лет лишения свободы и пять лет ссылки за антисоветскую агитацию и пропаганду. Корвалан был арестован после военного переворота генерала Аугусто Пиночета 11 сентября 1973 года. Обмен произошел в Цюрихе.

27 апреля 1979 года два работавших в ООН сотрудника Первого главного управления КГБ — Рудольф Черняев и Вальдик Энгер — были обменяны на пять диссидентов, отбывавших сроки в советской колонии. Разведчиков Черняева и Энгера задержали в 1978 году при попытке выемки секретных документов из тайника и приговорили в США к 50 годам каждого.

11 февраля 1986 года советский правозащитник Натан Щаранский, приговоренный в 1978 году к 13 годам за шпионаж, был обменян на задержанных в США чехословацких нелегалов Карла Кехера и его жену Хану. Обмен состоялся на мосту Глинике.

В июне 2010 года в разных городах США были арестованы десять агентов СВР, долгое время живших в стране (наиболее известна Анна Чапман). Они признали свою вину и по договоренности властей РФ и США были обменяны на четырех россиян, осужденных за измену родине. Среди них был экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль.

26 сентября 2015 года на КПП «Куничина гора» в Псковской области произошел обмен агента эстонских спецслужб Эстона Кохвера на экс-сотрудника департамента полиции безопасности МВД Эстонии Алексея Дрессена. Ранее, в августе 2015 года, Псковским облсудом Кохвер был осужден за шпионаж и контрабанду оружия на 15 лет. Дрессен был в 2012 году осужден в Эстонии за госизмену и передачу секретных данных ФСБ.