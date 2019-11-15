В Забайкальском крае объявлен траур

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов объявил 15 ноября днем траура по 11 погибшим в двух крупных ДТП, случившихся за последние сутки в Агинском районе. В среду примерно в 7 утра по местному времени столкнулись три автомобиля — микроавтобус Hyundai, который вез пассажиров из Ясногорска в Читу, и два грузовика. Погибли семь человек, двое госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Как сообщило СУ СКР по Забайкальскому краю, микроавтобус столкнулся со стоявшим на обочине грузовиком Shacman, вылетел на встречную полосу и врезался в ЗИЛ. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Еще одна авария случилась тем же вечером. В результате столкновения Toyota Land Cruiser и Honda Prelude погибли четыре человека, двое получили травмы. «Мы принимаем все меры для спасения пострадавших. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших»,— приводит слова Александра Осипова его пресс-служба.

Екатерина Еременко