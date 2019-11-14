Кинотеатр «Победа» наказали за доступ детей к фильму «18+»

Саратовское ООО «Кинотеатр «Победа» оштрафовали на 20 тыс. руб. за нарушение федерального закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурорская проверка показала, что доступ к материалам «18+», в частности, к фильму «Джон Уик 3», который содержит сцены «насилия» и «убийства», получили несовершеннолетние – кино не было промаркировано.

В отношении юридического лица было возбуждено административное дело. Ответчик пытался обжаловать наложение штрафа в апелляции, однако Саратовский областной суд оставил решение без изменения.

Марина Ковалева