Выявлены нарушения при проведении медосвидетельствования врачами саратовской психбольницы

Органы прокуратуры выявили нарушения в деятельности медицинских учреждений Саратова и Энгельса, которые предоставляют заключения о наличии либо отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В частности, прокурорская проверка показала, что ООО «Центр медицинских экспертиз», имеющее лицензию на осуществление указанной деятельности, заключило договор с ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница им.Святой Софии» на предоставление платных медицинских услуг.

Договор предусматривал проведение медицинского освидетельствования врачом-наркологом и врачом-психиатром областной психиатрической больницы, однако, как показала проверка, в лицензии госучреждения сведения об осуществлении деятельности по адресу нахождения ООО «Центр медицинских экспертиз» на улице Орджоникидзе, 2Г заявлены не были. Это стало нарушением требований лицензии психбольницы.

Прокуратура Заводского района внесла в адрес главного врача облбольницы представление.

Аналогичные нарушения выявлены прокуратурой Энгельса в деятельности ООО «Медосмотр» и ООО «Медицинский Ди мобиль».

Марина Ковалева