На Ямале началось строительство пролетов между опорами моста через реку Пур

Рабочие «Мостострой-11» приступили к сооружению пролетов между опорами моста через реку Пур (ЯНАО). Всего специалистам предстоит возвести 1,02 км полотна. Планируется, что первые машины по мосту проедут уже в четвертом квартале 2020 года, работы ведутся с годовым опережением графика сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. Всего на объекте строительства моста два участка, на которых, в общей сложности, будет установлено более 5,6 тыс. т металлоконструкций.

Напомним, проект реализуется в рамках концессионного соглашения между округом и Региональной инфраструктурной компанией и предусматривает строительство дороги Коротчаево — Уренгой (2,4 км), в том числе, моста через реку Пур.

Сейчас на объекте идет сооружение новых опор. На сегодняшний день 8 из 11 опор готовы на 100%. Две — в 60% готовности, здесь продолжаются работы по устройству сборно-монолитной части. На опоре №9 выполняются работы по устройству котлована. Завершить планируется в январе.

Вместе с тем строители отсыпают левобережные автодорожные подходы, по обоим берегам обустроены технологические площадки, выполнено укрепление, устроен причал: все это обеспечит доставку стройматериалов до места проведения работ. Кроме того, завершены работы по переустройству ВЛ 6 кВ, ЛЭП 110 кВ и газопровода.