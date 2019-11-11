11 ноября, понедельник
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На Кубани активными остаются пять очагов лесных пожаров

К утру понедельника, 11 ноября, в Северском районе Краснодарского края удалось полностью ликвидировать два очага лесных пожаров. В настоящее время активными остаются пять очагов возгорания. Все они локализованы, уточнили в ГУ МЧС по региону.

Сообщается также, что к ликвидации лесных пожаров привлечены 506 человек и 64 единицы техники. В субботу и воскресенье, 9 и 10 ноября, авиация МЧС произвела 12 сбросов воды общим объемом 60 тонн.

Все очаги возгораний, по данным спасателей, находятся под контролем. На месте работают специалисты надзорной деятельности МЧС. Патрульные группы продолжают обследование очагов для установления предварительной причины пожара. Инспекторы надзорной деятельности ведут профилактичесую работу с населением. Оперативную обстановку мониторит беспилотный летательный аппарат.

Василий Хитрых


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