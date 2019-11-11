«Краснодар» продолжил серию ничьих с московским «Локомотивом»

Вчера, 10 ноября, на столичном стадионе «Локомотив» футбольный клуб «Краснодар» провел матч 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) 2019/20 с хозяевами поля. Встреча закончилась со счетом 1:1. Это уже вторая ничья для «черно-зеленых» после матча с «Ростовом», когда обе команды смогли отправить в ворота друг друга по два мяча.

Как сообщили в пресс-службе ФК «Краснодар», первый матч второго круга РПЛ стартовал для «быков» голом, который был забит и не был засчитан – арбитры зафиксировали офсайд. Единственный гол в ворота «черно-зеленых» забил Гжегож Крыховяк, успевший к рикошету от перекладины. В компенсированное время Маркус Берг смог сравнять счет, получив передачу от Ари.

В настоящее время «Краснодар» опустился на пятую строчку турнирной таблицы с набранными за 16 игр 30-ю очками. Лидерами лиги являются «Зенит» (36 очков), «Локомотив» (31 очко), «Ростов» (30 очков) и ЦСКА (30 очков).

Василий Хитрых