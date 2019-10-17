Лисица преградила путь Boeing 747

В аэропорту Шереметьево лиса выбежала на взлетную полосу. Самолет Boeing 747 был готов к взлету, когда прямо перед ним появилось животное. В результате пилотам пришлось подождать, пока лиса уйдет сама. Как животные проникают в аэропорты? И насколько это опасно? Об этом — Илья Сизов и Анна Никитина.

Экипажам самолетов часто приходится тормозить, чтобы пропускать животных. Ежегодно таких случаев насчитывается несколько десятков, следует из статистики Росавиации. Причем по территории аэропортов прогуливаются самые разные звери: во Владивостоке пару лет назад пассажиры обнаружили рыжего кота, который поедал с витрины одного из магазинов морепродукты, в Иркутске очевидцы сняли на видео рысь — она заглядывала в окна здания. Не редкость такие случаи и за рубежом. Причем там нарушители правил более экзотические. На Аляске взлетную полосу однажды перегородил двухсоткилограммовый тюлень: «Итак, еще один обычный день в аэропорту Барроу. На взлетной полосе небольшой затор — это тюлень. Службы аэропорта уже выезжают за тобой, приятель. Надеюсь, самолет Alaska Airlines спугнет его шумом двигателей, но если нет, мы здесь застрянем».

Млекопитающее не собиралось покидать полосу, и его в итоге пришлось выталкивать сотрудникам аэропорта. В тот раз все закончилось хорошо. Но потом ЧП произошло в американском аэропорте в штате Шарлотт. Тогда самолет сбил оленя во время взлета. На борту находились около 40 человек, пилот смог быстро посадить судно, а пожарные залили крыло самолета пеной. Всех пассажиров эвакуировали, и никто не пострадал.

Лисицы, которые периодически гуляют по московским аэропортам, такой опасности не представляют, отмечает заслуженный пилот России Вадим Базыкин. Но крупные животные на полосах — это большой риск, и серьезные ЧП с их участием случались. «Если кабан или лось выбегут перед самолетом, это может привести к серьезным последствиям. Так, например, при взлете ЯК-40 произошло серьезное повреждение крыла, из-за того что лось появился на полосе. Животное, конечно, погибло от такого удара. Самолет в этом случае тоже может развернуть»,— говорит Базыкин.

Если олени, кабаны и лоси — явление на взлетных полосах достаточно редкое, то собаки и лисы встречаются в воздушных гаванях часто. Обитателям леса полюбились московские аэропорты, потому что на их территории они находят пищу, а попадают звери туда через дыры в ограждении, рассказывает руководитель отраслевой группы авиационной орнитологии Сергей Рыжов: «Существуют какие-то проходы, которые вовремя не были выявлены и ликвидированы. За счет этого такие случаи и происходят. Территория аэродрома — это своего рода резерват с особым режимом эксплуатации. Мы там с вами не найдем местных жителей, гуляющих с домашними собаками — это такая зона покоя для диких животных. А лисы и бродячие собаки могут охотиться просто на мышей и грызунов, которые живут и размножаются в землях аэродрома».

Как Sukhoi Superjet ушел на второй круг из-за лис на взлетно-посадочной полосе в Барнауле Читать далее

В аэропортах есть специальные службы, которые занимаются отловом бродячих и диких зверей. Тем не менее животных это, кажется, не останавливает. Еще один случай с лисой произошел в конце сентября в Домодедово. Тогда пушистый зверь пробрался в терминал и прогулялся по багажной ленте. Пользователи соцсетей шутили, что хищник просто опаздывал на рейс.

В аэропорту Шереметьево инцидент с лисицей пока не прокомментировали.