«Аэрофлот» просит поставить видеозапись в самолетах на паузу

«Аэрофлот» просит отсрочить обязательную установку камер в самолетах. В Минэкономиразвития обсудят этот вопрос по просьбе авиакомпании, сообщили «Ведомости». На новых самолетах всех перевозчиков камеры должны появиться со следующего года, а во всем авиапарке России — к 2025-му. Но компании оказались к этому не готовы. Оборудование для одного самолета оценивается на рынке в $300 тыс.

Новые траты авиаперевозчиков наверняка обернутся ростом цен на билеты, считает главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Федор Борисов: «Как и любые достаточно серьезные издержки, это увеличит расходы авиакомпании, соответственно, это будет компенсироваться ценой на билеты. Кроме того, надо понимать, что если мы требуем этого только от российских авиакомпаний, то по сравнению с международными они автоматически будут в проигрыше. Если выдвигать аналогичные условия зарубежным игрокам, то здесь большой вопрос: во-первых, пойдут ли они на это, во-вторых, не будут ли в этой ситуации искать способы летать в обход России или сокращать полеты к нам. На самом деле эта мера в отрыве от глобального системного подхода в рамках ICAO, конечно, может достаточно серьезно повлиять на рынок перевозок».

Минтранс потребовал установить в салонах самолетов камеры с системой онлайн-трансляции восемь лет назад. Ответственным за процесс назначили Ространснадзор. В ведомстве объясняли такой шаг, в частности, необходимостью следить, как персонал авиакомпании выполняет работу. Контроль за происходящим в салоне самолета необходим, считает исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев. Но для этого необязательно использовать дорогостоящую онлайн-трансляцию. «Если речь идет о контроле за салоном воздушного судна, об обеспечении авиационной безопасности, если на борту развивается какая-то внештатная ситуация связана с угрозой захвата воздушного судна или аналогичными проблемами, видеоматериалы могут попасть сразу же в наземный оперативный центр. Там могут быть приняты те или иные решения, начиная от каких-то рекомендаций для экипажа и заканчивая получением данных для проведения переговоров. Благие намерения здесь присутствуют.

В то же время сейчас стоимость передачи данных с борта воздушного судна на какой-то наземный центр достаточно высока, потому что в подавляющем большинстве случаев нужно будет использовать дорогостоящую спутниковую связь.

Если учесть, что речь идет о потоковом вещании и видео, вероятно, не в самом низком разрешении, то стоимость такого оборудования и трафика могут оказаться чрезвычайно высокими»,— говорит Пантелеев.

В первом квартале этого года российские авиакомпании понесли рекордный убыток — больше 45 млрд руб. По данным Минфина, почти столько же они потеряли за весь предыдущий год. Юрист, эксперт по туризму Эдуард Шалоносов также считает меры по установке дополнительных камер на борту избыточными: «Системы видеозаписи в самолете, согласно правилам безопасности, присутствуют в трех местах: в тамбуре, где находятся стюарды, в салоне капитана и в хвостовой части. Когда мы говорим о доверии к экипажу, то имеем в виду то, что он несет уголовную ответственность за те документы, которые составляет».

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По данным СМИ, в Минэкономразвития также обсудят, стоит ли применять «регуляторную гильотину» к требованию о камерах в самолетах.

Анна Никитина