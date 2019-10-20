Оставленный багаж «улетит» с молотка

Забытый багаж во Внуково может стать лотом на торгах. В московском аэропорту сообщили, что собираются выставлять на аукцион потерянные вещи пассажиров. Таким образом, там планируют компенсировать затраты на хранение сумок и чемоданов. Пока подобные торги проводить нельзя, но во Внуково рассчитывают на изменения законов. Заинтересуют ли такие аукционы россиян? И как забытые в самолетах вещи продают в других странах? Разбирались Сергей Гусев и Ольга Сергиенко.

Разыграть забытый в аэропорту багаж на аукционе, открыть его дома и обнаружить там коллекционную табакерку или поношенный пиджак. В сети давно набирают популярность обзоры на содержимое приобретенных на торгах чемоданов. На эту тему снимают даже реалити-шоу. Самое популярное — «Багажные войны» на Discovery.

В европейских странах и странах Северной Америки, если пассажир забывает свой багаж, международные аэропорты хранят его в течение двух лет. Если хозяин чемодана не объявляется, то багаж, скорее всего, нераспакованным отправится на торги. Перед аукционом его проверяют службы безопасности аэропорта. Торги забытых вещей проводятся, например, немецким аукционным домом Wendt, а в Великобритании побороться за невостребованный багаж можно на торгах Greasby’s и Wellers.

Рассчитывать на что-то ценное на таких аукционах не приходится — еще до торгов организаторы проверяют чемоданы и ценные вещи изымают для продажи отдельно, поделился в разговоре с "Ъ FM" Денис, участвовавший более чем в 20 аукционах в Германии: «Обычно на этих аукционах участвует 300-500 человек. Попасть на него очень просто.

Есть расписание в интернете, и кто хочет участвовать в аукционе, регистрируется, оставляет данные паспорта, залог в €5.

В момент аукциона у меня была какая-то эйфория, такое ощущение, что вот-вот, если сейчас не ухвачу, то все заберут. Я серьезно переплачивал за чемоданы, отдавал по €150-200. Решил стратегию поменять: надо брать самые дорогие чемоданы по €600-700. В дешевых не было ничего толкового».

Во Внуково не зря заинтересовались аукционами. Для аэропортов разных стран перепродажа утерянных вещей — это довольно эффективный способ избавиться от хлама, говорят эксперты. Однако некоторые авиакомпании выбирают другой путь и отдают вещи на благотворительность, отметил главный редактор портала для авиапассажиров FrequentFlyers.ru Илья Шатилин: «Есть полезная возможность заработать какую-то копейку на продаже этого багажа.

Это более экологично, чем выбрасывать вещи в мусор.





Есть смысл еще договориться с благотворительными организациями. Некоторые авиакомпании таким образом поступают с несъеденным бортовым питанием».

Когда покупаешь кота в мешке, какой смысл отдавать деньги, чтобы потом выбросить все это дело на помойку?»

Пока забывчивый пассажир может не беспокоиться, что его багаж станет лотом. С вопросом о потерянном чемодане можно обратиться в бюро находок аэропорта. Для этого придется предъявить паспорт, заполнить необходимые документы и заплатить скопившуюся сумму за хранение. За полгода может накопиться в среднем около 15 тыс. руб. Согласно статистике компании по информационным технологиям и коммуникациям в сфере воздушного транспорта SITA, в 2017 году авиапассажиры по всему миру потеряли более 21 млн чемоданов и сумок. Как отмечает агентство, большая часть вещей вернулась владельцам в течение нескольких дней.