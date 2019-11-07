В Дзержинске накрыли подпольное производство водки

В Дзержинске на улице Лермонтова пресекли работу подпольного производства алкогольной и спиртосодержащей продукции. Всего было обнаружено более 23 литров нелегального алкоголя. Его арестовали вместе с оборудованием и готовой продукцией. Они направлены на досудебное хранение в досудебное хранение в Росспиртпром.

Как сообщает Росалкогольрегулирование, в помещении работала кустарная линия розлива, бутылки с нелегальным алкоголем фасовали в коробки. Лицензии и маркировки у продукции не было. На снимках, распространенных ведомством, видно, что со склада изъяли в том числе водку в бутылках, на которых были указаны названия торговых марок «Талка», «С серебром», Finskaya.

Анастасия Еремина