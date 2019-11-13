Великое дело детокса

Чего только не выдумывали журналисты, играя на созвучии каббалы и названия курорта в Азербайджане: и «Попасть в Габалу», и «Учение Габалы», и «Путь в Габалу»… Названия «Габала святош» вроде пока не было. Но это будет именно она, если вы решите провести Новый год в Chenot Palace Health Wellness Hotel в Габале. Потому что тут, как и во всех клиниках Анри Шено, строгий запрет на алкоголь. И 31 декабря в вашем бокале будут лопаться пузырьки «Боржоми» или Evian, не крепче этого. Зато в течение года вам не придется прилагать усилий к тому, чтобы выглядеть сногсшибательно. Ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь — а вы встретите его в самом здоровом из всех возможных мест.

Как можно ехать худеть в Италию, а теперь и вообще в Азербайджан? Но как-то все-таки можно. Сюда приезжали худеть люди, которых вы вряд ли заподозрите в любви к ЗОЖ, например Павел Лунгин и Валерий Тодоровский. И они тут были, уверяют даже, что соблюдали диету, но потом почти шепотом признаются, что не до конца. Тодоровский рассказывал, что его спас понимающий врач: увидев такого слабого духом клиента, разрешил ему придерживаться самой сытной диеты.

Шено утверждает, что в Габале, как и в Мерано, сама природа помогает великому делу детокса. Существует легенда, что, когда азербайджанцы попросили Анри Шено построить у них в стране клинику, такую же, как в Мерано, тот поставил единственное условие: он сам выберет место. Его возили по всему Закавказью, но ему ничего не подходило. Наняли вертолет и полетели над горами. И опять мэтр говорил, что все не то. Наконец он дал знак возвращаться на базу и уже практически откинулся в кресле, прикрыв глаза, как вдруг его взгляд зацепил вдалеке озеро. Водную гладь окружал сосновый бор, картинка была совершенно открыточная, пасторальная, как будто нарисованная. Шено попросил приземлиться. Через два года французский архитектор Мишель Жуанне выстроил на берегу этого озера несколько альпийских шале. Они отлично вписались в пейзаж. И пейзаж, открывающийся из огромных, во всю стену номеров, окон, стал главным украшением интерьера.

Отель небольшой — всего 72 номера и 3 виллы. Оно и понятно: хозяева хотят быть уверены, что каждый гость получит максимум внимания. И действительно, у гостей ни минуты свободного времени: то криокамера с температурой –110?С, которая перезапустит многие процессы в организме, то гидроароматерапия для снятия стресса и напряжения, то занятия на тренажерах в altitude room, где за счет разреженного воздуха все усилия дают втрое больший эффект, чем в обычном спортзале. Некоторые гости так увлекаются изучением медицинских новинок, что им не хватает даже времени погулять по огромному (26 га) отельному парку. И вот это совсем неправильно: горный воздух в Габале — главное медицинское и косметическое средство. Во всяком случае, считается, что именно благодаря ему с первого же дня у всех гостей исчезают проблемы со сном. Страдающие от бессонницы рассказывают, что здесь они спят так, как нигде и никогда больше.

Анри Шено и его жена Доминик (она отвечает за массажи и меню) — лучшая реклама их собственных клиник. Она оба выглядят моложе своего возраста лет на 20. Даже бывая в Москве, они умудряются придерживаться созданной Анри Шено диеты, однако без фанатизма. При этом все гости Chenot Palace в один голос утверждают, что, какой бы суровой ни была их диета, кормили их прекрасно и разнообразно. Как такое может быть, если в системе Шено запрещено мясо, молоко, сахар и еще половина того, что мы любим? За почти 40 лет совместной жизни Доминик отточила кулинарные навыки: ее книга рецептов, вышедшая на многих языках, давно стала бестселлером. Там нет ничего сложного, главное — хорошие, качественные продукты. В Азербайджане с этим проблем нет. Но супруги Шено, кстати, не очень переживают на новомодную тему: мол, только local products, снизим углеводородный след. Нет, если они считают, что на завтрак гостям нужна папайя, потому что она вкусная, полезная, богатая нужными веществами, то у гостей будет самая лучшая папайя, за сколько бы километров ее ни пришлось везти.

Средняя программа рассчитана на неделю, но можно выбрать экспресс-детокс за три дня или на все новогодние праздники взять двухнедельную программу «Оптимизация метаболизма», чтобы уж наверняка перезапустить все процессы в своем организме.

В отличие от большинства спа-отелей, в Chenot Palace рады детям. В меню есть даже детский биолайт. Тут есть и детский клуб, и услуги няни, так что убежденным чайлдфри детский смех мешать не будет, зато для многих гостей это становится решающим аргументом в пользу именно Габалы.

Еще один плюс — горнолыжный курорт «Туфандаг» с новенькими подъемниками и отличными трассами всего в нескольких минутах езды от отеля. Неизвестно пока, что будет в этом году на Кавказе со снегом, но здесь можно с пользой потратить энергию, которая образуется в результате правильного образа жизни. Ну или поплавать в открытом бассейне с подогреваемой водой и романтическим видом на горы.

От Баку до Chenot Palace ехать около трех часов, но дороги практически не замечаешь — такие прекрасные виды вокруг. К тому же это последняя возможность остановиться и поесть по-настоящему, по-азербайджански, перед тем как оказаться в кабале у здорового образа жизни.

Наталья Морозова