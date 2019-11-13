Время подумать о доше

В прошлом году мы с мужем решили провести новогодние праздники в спа-отеле в Гималаях. Друзья удивлялись: а как же шампанское и веселье до утра? Но мы выбрали релакс, йогу и невероятные пейзажи. И отправились в Ananda in the Himalaya.

20 лет назад в отельном мире все крутили пальцем у виска, когда Ашот Ханна, на тот момент топ-менеджер отелей Oberoi, решил сделать роскошный йога-ритрит из дворца махараджи.

Предгорья Гималаев в районе Ришикеша не страдали от недостатка отелей — в одном из таких ашрамов неподалеку от будущей Ananda в 1967 году провела некоторое время группа The Beatles и написала там практически весь White Album. Однако это про духовность, философию и поиск себя — какой уж тут люкс, недоумевали отельеры.

И были неправы. Ханна уловил момент: уровень стресса жителей мегаполисов рос параллельно цифрам на их банковских счетах. Так почему бы не пригласить их поискать смысл жизни и понять себя в комфортных условиях?

На территории дворца махараджи Техри-Гарвала он построил Ananda in the Himalaya, который американский журнал Conde Nast Traveler вот уже несколько лет называет лучшим спа-отелем мира. Пока мы едем, водитель рассказывает, что Ananda находится в заповеднике, по которому шныряют тигры и косули. Мы сидели с телефонами наготове, но к нам в машину запрыгивали семейства обезьян.

При подъезде нам открылся огромный дворец махараджи с парком, в котором гуляют павлины и контрабандой проникают все те же неугомонные обезьяны. Нас приветствовал директор отеля — он встречает всех гостей лично. Но первая серьезная встреча — с врачом. От этого зависит ваше пребывание тут. Ему гости излагают свои пожелания: кто-то приезжает похудеть, кто-то — расслабиться, кто-то — найти потерянную гармонию.

Врач — главный человек для вас в отеле, ведь он определяет вашу дошу. Аюрведа учит, что существуют три главные доши — вата, питта и капха (это на санскрите). Доша — это фундаментальный физиологический принцип, который регулирует различные функции тела и духа. У каждого есть все три доши, но преобладает одна, и наша главная обязанность по отношению к своему телу — поддерживать баланс. Поэтому врач находит вашу «главную» дошу и назначает процедуры, диету и упражнения так, чтобы поддержать правильный баланс трех дош.

В зависимости от этого подбираются программы — «Детокс», «Антистресс», Active и так далее. Есть и Wellness Introduction — это для тех, кто очень торопится прийти в себя за пять дней. Тут прямо по описанию понятно, что это для деловых людей: почти нет «глупостей» типа массажей и медитации, все больше активных занятий — йога, фитнес или трекинг. Так что это для тех, кто считает спа приятным дополнением, а не главной целью поездки.

Но, конечно, за пять дней мало можно сделать, поэтому все больше народу приезжает в Ananda на 14 или 21 день, а то и на месяц. И тут уже и аюрведические массажи, и медитации, и всевозможные процедуры идут в ход. Для этих целей у Ananda есть собственная косметическая линия, созданная по аюрдведическим принципам.

Те, кто приезжает на месяц, селятся обычно не во дворце махараджи, а на одной из вилл в джунглях — Himalaya, Shivalik и Ganga. Надо сказать, что и сам махараджа, который уже много лет живет с семейством в Лондоне, когда наведывается в свои владения, останавливается на вилле Himalaya. В остальное время она открыта для гостей. Так что если вы всегда мечтали почувствовать себя махараджей — дело за малым.

Но на самой территории отеля никто не поймет, махараджа вы или нет. Дело в том, что в Ananda in the Himalaya свой дресс-код. Гостям выдают что-то вроде пижамы из мягкого хлопка и бусы — тут и удобство, и местный колорит, и своя мода, потому что дальше можно добавить свои детали: кашемировый кардиган, жилеты, пашмины самых разных оттенков.

Реваз выбрал «Детокс» и «Антистресс», а я решила не сосредотачиваться ни на какой отдельной программе. Цели похудеть у меня не было, хотя тут этого добиваются легко. Я хотела просто отдохнуть: выспаться, позаниматься йогой, ходить на массажи в свое удовольствие: от «Королевского» в четыре руки до специального лимфодренажного с травяными мешочками.

Врач — главный человек еще и потому, что от разговора с ним зависит меню, оно у каждого свое. Потом гости обговаривают его непосредственно с диетологом и шеф-поваром. Но даже те, кто приехал худеть, не замечают, что они на диете — настолько разнообразна и вкусна здешняя кухня. При этом обедали и ужинали мы на открытой террасе среди пальм и лиан с потрясающим видом на город Ришикеш.

До самого Ришикеша добираются только те, кто не забил свое расписание массажами и йогой. Они же играют в гольф прямо на территории отеля, могут подняться к храму в горы с фантастической панорамой на долину Ганга или заняться рафтингом.

Еще в Ananda есть такая программа, как визиты мастеров: весь год менеджмент отеля мониторит ситуацию и ездит по разным ритритам, приглашая самых лучших специалистов по йоге, по восточной медицине, по разным видам спорта. В этом году до конца декабря тут будет Шандана Гангулу — психолог и гипнотерапевт, специализирующийся на жизненной энергии. И Эндрю Розенсток — учитель йоги и массажист, который заново научит вас обращаться со своим телом.

При этом, в отличие от других спа-отелей, гости не заперты в «стенах» Ananda. День начинается в шесть утра с двухчасового трекинга, маршрут которого составлен не только в зависимости от физических возможностей гостей, но и от того, какой пейзаж они предпочитают. По возвращении — групповые занятия йогой на свежем воздухе или — в дождь — в павильонах под крышей. Как рассказали нам, смеясь, работники отеля, поначалу те, кто давно практикует йогу и попадает в Ananda впервые, очень высокомерно относятся к групповым занятиям. Но местные учителя мягко показывают, что даже привычные асаны можно ювелирно настраивать буквально годами. А еще они составляют индивидуальные планы занятий и всегда готовы проконсультировать гостей онлайн после их возвращения домой. Так что я до сих пор остаюсь на связи с Ananda — когда кутаюсь в привезенную оттуда пашмину или получаю письмо от моего учителя йоги.

И это главный подарок Ananda гостям: уезжая, мы увезли с собой кусочек Гималаев. Это выразилось и в занятиях йогой по-новому, и в рецептах, которыми меня снабдил шеф-повар, и в легкости и спокойствии, которые мы обрели в Индии.

Надежда Оболенцева