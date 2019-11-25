День буквы Ё — 29 ноября. В этот день в 1783 году на заседании Академии российской словесности Екатерина Дашкова предложила заменить обозначение звука «io» одной новой буквой. А сейчас в Сети появилась петиция: активисты просят Госдуму закрепить общеобязательное употребление этого знака, так как замена «ё» на «е» в письменной речи приводит к неправильному произношению слов и к путанице в документах.

Всемирный день отказа от покупок проводят во время самых массовых распродаж по всему миру, в Черную пятницу (29). Цель необычного праздника: напомнить, что неумеренное и бездумное потребление — опасная общественная тенденция. Организаторы считают, что этот день — также повод поменять потребительские привычки, чтобы не быть жертвой маркетинга, который подталкивает людей покупать все больше и больше.

Всемирный день домашних животных (World Pets Day) — 30 ноября. В этот день в участковых ветлечебницах Челябинска можно будет бесплатно привить животных. А в Москве пройдет акция «Правильная забота — здоровый питомец». Ветеринары госветслужбы бесплатно проконсультируют москвичей о здоровье и правильном содержании их домашних любимцев, на спецплощадках также организуют лекции и вакцинации животных.

Всероссийский день хоккея отмечают в первый день зимы, 1 декабря. Первый хоккейный матч был проведен в Монреале еще в 1875 году. Но в нашей стране первые матчи первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой прошли лишь в декабре 1946 года. Однако, дебютировав на чемпионате мира 1954 года, наши хоккеисты сразу же завоевали золотые награды и с тех пор считаются одними из лидеров в этом виде спорта.

Снег идет на Ивана (25) или дождь — значит, будут продолжительные оттепели до самого Введения (4 декабря): «Если на Ивана снега, то зима до Введенья с места не сдвинется», «Если на Ивана дождь, то до Введенья будет тож». Платон и Роман (1) «кажут зиму нам»: каков этот день, такой будет и зима. Сильный ветер предвещает обилие вьюг, а резкая перемена погоды означает, что зима предстоит капризная.