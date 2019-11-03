Голикова заявила о неудачной оптимизации здравоохранения во многих регионах

Во многих регионах России оптимизация здравоохранения была проведена неудачно, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Министр здравоохранения Вероника Скворцова добавила, что «системно инфраструктуру никто не трогал с конца 50-х годов».

«Во многих регионах оптимизация была проведена неудачно, прямо скажем»,— сказала госпожа Голикова. Первый вице-премьер Антон Силуанов отметил, что модернизация поликлиник и районных больниц не проводилась годами, и они «в плохом, если не сказать в ужасном, состоянии».

31 октября в Светлогорске Калининградской области прошло заседание Госсовета, на котором обсудили проблемы отечественного здравоохранения. До заседания президент России Владимир Путин встретился с представителями общественности.

Подробнее о Госсовете — в публикации “Ъ” «Привыкли руки к докторам».