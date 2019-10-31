Общими строительными усилиями

Депутаты законодательного собрания Новосибирской области призвали правительство региона усилить контроль над строительными компаниями. По мнению парламентариев, только жесткими мерами в отношении застройщиков можно решить проблемы недостроенных жилых домов, на ввод в эксплуатацию которых сегодня требуется до 16 млрд руб. Кроме этого, в заксобрании предложили объединить работу отраслевых региональных служб и ведомств, а также создать рабочую группу для оказания помощи обманутым дольщикам.

16 октября министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт представил депутатам — членам комитета заксобрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам доклад о проекте изменений в государственную программу «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области».

В частности, прозвучала информация об увеличении объема государственной поддержки на достройку проблемных домов на 72,3 млн руб. в 2019–2020 годах. Как отметил чиновник, в 2019 году расходы будут увеличены для погашения кредиторской задолженности по договорам технологического подсоединения недостроенных жилых зданий в Краснообске, в 2020 году — для подключения к коммуникациям четырех объектов в Новосибирске и Оби. Кроме этого, увеличены расходы по программе «Государственная поддержка граждан при приобретении и строительстве жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» на 2 млн руб. с целью компенсационных выплат гражданам. В 2019 году эти средства были выплачены 13 жителям.

Расходы скорректированы с учетом бюджетных ассигнований, отметил господин Шмидт.

Также были увеличены на 3,4 млн руб. средства для обеспечения жилыми помещениями многодетных и малообеспеченных семей. Объем финансирования по этому направлению в 2018–2021 годах составил 312 млн руб.

На 13,8 млн руб. проиндексирована сумма поддержки на строительство и приобретение на первичном рынке служебного жилья для граждан, проживающих и работающих в сельской местности. Объем финансирования по этой программе в 2015–2020 годах составил 165 млн руб. В 2019 году планируется потратить 140 млн руб. для обес­печения жильем специалистов в Мошковском, Тогучинском и Чановском районах. «В этом году осуществлено перераспределение средств между районами, исходя из стоимости одной квартиры, которая сегодня составляет 1,9 млн руб.»,— сообщил министр.

Наболевшая тема

Основные вопросы депутатов по итогам доклада министра вызвали меры поддержки обманутых дольщиков. Заместитель председателя комитета Дмитрий Козловский поинтересовался, как решается ситуация с группой жителей, пострадавших от действий недобросовестного застройщика новосибирского микрорайона Новомарусино. «Обманутые дольщики этого жилого комплекса выходили на митинг и объявляли голодовку. Такого в Новосибирской области давно не было, однако проблема осталась. Когда решится этот вопрос?» — поинтересовался депутат.

11 октября дольщики нескольких долгостроев, в том числе микрорайона Новомарусино, начали голодовку у здания новосибирского правительства. Более 700 семей приобрели в Новомарусино квартиры по федеральной программе «Жилье для российской семьи», но так их и не получили. По условиям договоров, застройщик должен был сдать два дома в 2016 году, однако стройка так и не сдвинулась с места. Дольщики требуют, чтобы «власть, выступившая гарантом строительства домов в Новомарусино», взяла на себя затраты, необходимые для завершения строительства. Голодовка, по их мнению, должна привлечь внимание и местных, и федеральных чиновников.

Иван Шмидт сообщил, что в настоящее время по поручению губернатора создана отдельная рабочая группа, в которую входят инициативные граждане этого микрорайона, а также специалисты ответственных ведомств. «Еженедельно проходят заседания минстроя с прямым докладом губернатору, он лично контролирует эту ситуацию. Однако, к сожалению, мы не смогли договориться с митингующими о том, чтобы они прекратили голодовку, потому что они приняли абсолютно деструктивную позицию»,— заявил министр строительства. По словам чиновника, есть план мероприятий, по которому ведомство работает с ООО «ДЖН» (застройщик микрорайона Новомарусино). «По этому плану мероприятий необходимо сделать экспертизу состояния конструкции существующих домов, которую, в свою очередь, может провести только конкурсный управляющий в рамках дела о банкротстве. По поручению губернатора мы сегодня прорабатываем вопрос о возможном субсидировании мэрией города Новосибирска этих объектов, для того чтобы не собирать деньги с людей. Однако механизм и полномочия в настоящее время разрабатывают юристы, поэтому вопрос не решен»,— пояснил Иван Шмидт.

В рамках федерального закона №214, добавил он, региональные власти могут достроить проблемные дома только после признания застройщика банкротом и передачи объектов в ведение минстроя. «Дома в Новомарусино мы включили в очередь на получение федеральных средств из фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Новосибирской области. 78% федеральных средств на завершение строительства домов могут поступить уже в этом году. Соответственно, сразу будет запущен механизм оценки и экспертизы, после чего мы приступим к строительству этих объектов не за счет дольщиков, а за счет средств областного и федерального бюджетов»,— сообщил министр.

В сентябре этого года правительство региона направило заявку в федеральное правительство и АО «Дом.РФ» на участие в пилотной программе финансирования 18 проблемных объектов Новосибирской области. Чиновники рассчитывают получить на достройку проблемного жилого фонда 800 млн руб. из федерального бюджета.

Заместитель председателя заксобрания Олег Сметанин возмутился оценкой министра и потребовал усилить контроль над региональными строительными компаниями. «Вы говорите о деструктивном поведении людей, однако они взяли ипотеку, потратили, возможно, последние деньги и, в конце концов, остались без жилья. Что они должны были сделать конструктивно, чтобы их проблему решили? — поинтересовался парламентарий.— 720 семей остались без жилья, и ведь это не только наша проблема, а в целом проблема всей страны. Что нужно сделать, чтобы исключить подобные ситуации? Контроль, возможно, должен быть жестче, необходим другой механизм, чтобы среди застройщиков не попадались аферисты и жулики».

Как сообщил Иван Шмидт, значительно улучшить ситуацию должен федеральный закон о счетах эскроу, который вступил в силу в июле этого года. «Мы надеемся, что с июля 2019 года это сито для строителей заработает. В него включены ограничительные меры в части контрольных функций исполнительного органа — Минстроя. Ранее у нас не было этой возможности. Между тем это совокупная работа не только Минстроя, но и тех органов, которые выдают разрешение на строительство и на ввод зданий в эксплуатацию, а также сертифицируют. В том числе важна работа правоохранительных органов. На сегодняшний день ни одна копейка, которая была выведена со стройки, не была найдена. Минстрой сам по себе может сделать не многое, и решить проблему дольщиков в одиночку ведомству тоже не под силу. Нам необходимо, чтобы в законе были четко прописаны полномочия и ограничительные меры, тогда можно будет зажать застройщиков в рамки»,— подытожил министр строительства Новосибирской области.

«Может, нам создать рабочую группу, чтобы решить эту проблему?» — предложил Олег Сметанин.

«Вопрос давно стоит на повестке дня,— поддержал коллегу председатель комитета Евгений Покровский.— На сегодня землю предоставляет исполнительная власть, так же как и разрешение на строительство. Мы готовы помогать исполнительной власти в части установления правил игры, которые вы будете предъявлять застройщику. И если он нарушает их — давайте лишать его возможности осуществлять строительную деятельность. Только в совместной работе мы можем решать эту проблему. Любые предложения по контролю и наказанию мы готовы рассматривать на комитете».

Депутат Майис Мамедов в то же время отметил, что региональная комиссия не поможет в решении проблемы, и не поддержал идею о ее создании. «Эта повестка дня у президента. Сейчас задача нашего министра — выбить деньги у Минстроя РФ на достройку проблемных домов. Мы не сможем на это повлиять обсуждениями»,— прокомментировал он.

В ответ на это Евгений Покровский заявил, что проблему необходимо обсуждать сообща. «Чтобы потом мы не дали в очередной раз деньги тому, кто уже украл их у населения. Необходимо предотвращать подобные ситуации»,— считает председатель комитета.

Народное обращение

О другой проблеме дольщиков на комитете рассказал депутат заксобрания Николай Мочалин. По словам парламентария, к нему обратились владельцы квартир строящегося дома на проспекте Дзержинского, 32а в Новосибирске. «Застройщиком является ООО „Стимул“, которому мэрия выдала разрешение на строительство 25-этажного дома. Однако позже в процесс вмешалась транспортная прокуратура из-за близости к комплексу Чкаловского завода и ограничила высоту здания 18 этажами. Застройщик сделал все добросовестно и перепроектировал дом, но стоимость квадратного метра увеличилась. Дольщики дополнительно оплатили из своего кармана эти последствия. Сейчас застройщику требуется дополнительно 4 млн руб., для того чтобы подключить объект к горводоканалу. Но после всех дополнительных платежей денег у застройщика нет, и он обратился в мэрию. Я считаю, что это „косяк“ городских властей, которые выдали разрешение на 25 этажей. Теперь необходимо из городской казны взять эти 4 млн руб. и выдать застройщику»,— предложил депутат.

Иван Шмидт предложил городской администрации подать заявку в региональный минстрой для получения субсидии. «Мы работаем по заявкам мэрии, которая передает в наше ведомство информацию о необходимых оплатах технологического присоединения на следующий год, поэтому, как только мэрия подаст заявку, мы сделаем свою часть работы»,— прокомментировал министр.

Заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов, присутствующий на заседании комитета, обещал передать информацию в соответствующие структуры.

Майис Мамедов поинтересовался у министра строительства Новосибирской области о количестве обманутых дольщиков региона и необходимой сумме на завершение строительства недостроенных домов. «Есть ли у вас информация, анализ, сколько денег потребуется, чтобы достроить все дома обманутых дольщиков в области?» — задал вопрос чиновнику парламентарий.

«У нас есть укрупненный анализ, так как точный подсчет сделать невозможно. По нашей информации, на достройку домов обманутых дольщиков региону необходимо от 13 до 16 млрд руб. Мы считаем, что сами мы не справимся с таким объемом, поэтому пытаемся привлечь средства федерального бюджета на эту цель»,— заключил Иван Шмидт.

Следующий вопрос депутатов касался служебного жилья, в частности парламентарии спросили у минстроя: что необходимо сделать для увеличения объемов строительства служебного жилья в три-четыре раза? «В прошлом году по инициативе губернатора была разработана программа о служебном жилье для районных центров, на реализацию которой выделено 150 млн руб., но этих денег очень мало. Как сейчас решается этот вопрос?» — поинтересовался Майис Мамедов.

Как отметил министр строительства Новосибирской области, пилотный проект строительства и покупки служебного жилья для специалистов муниципальных территорий стартовал в прошлом году. «Он неплохо реализуется в районах, по этой программе мы строим и выкупаем жилье, но все-таки мы делаем акцент на строительстве нового жилья по типовым проектам. Денег, конечно, не хватает, потому что заявок много. Поэтому сегодня по поручению губернатора минстрой совместно с профильными министерствами разрабатывает программу на 2020–2022 годы, для того чтобы средства увеличить и направлять в те районы, где есть привлечение узких специалистов для медицины, образования и спорта. Данная программа будет представлена в бюджете следующего года»,— пояснил Иван Шмидт.

Председатель комитета Евгений Покровский призвал минстрой инициировать объ­единение трех программ, по которым сегодня выделяются средства на строительство жилья для специалистов, направляемых в сельские территории. «Существует много программ по этой теме: одна программа — ваша, другая — минЖКХ, третья — минздрава. Занимаются этим все, а цель этих программ одна — строительство жилья. Почему бы тогда не объединить все три программы, чтобы выступать одним фронтом?» — задался вопросом депутат. Иван Шмидт по­обещал проработать этот вопрос с правительством региона.

Также министр строительства Новосибирской области рассказал парламентариям о строительстве районных домов культуры (РДК), которых, как отметили депутаты, в селах не хватает. «Вместе с губернатором мы разработали типовые проекты РДК на 100 и 150 мест, сегодня разрабатываются проекты на 50 мест для малых сел. В этом году пробный пилотный проект реализован в селе Шадрино, до конца года он будет введен в эксплуатацию. На следующий год у нас четыре проекта для реализации, два из них мы защитили по федеральной программе, и они будут построены на федеральные средства»,— рассказал чиновник.

Решение комитета с готовыми предложениями и рекомендациями депутаты направят в правительство региона.