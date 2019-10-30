«Ситимобил» приехал на юг

В Краснодаре с конца октября начал работать сервис такси «Ситимобил». В компании заявляют, что до конца года намерены занять 20% рынка заказов такси в краевом центре. Горожанам будет доступно два вида тарифов сервиса: «Эконом» и «Комфорт», со временем тарифная линейка будет расширена. В ГК «Везет», крупнейшем на юге России сервисе такси, заявили, что не видят угрозы в экспансии «Ситимобила».

В Краснодаре начал работать агрегатор такси «Ситимобил». Столица Кубани стала первым городом в ЮФО, куда вышел сервис. Всего такси работает в девяти городах-миллионерах и 31 городе России. Директор по связям с общественностью «Ситимобил» Георгий Лобушкин заявил, что данные по инвестициям в проект запуска сервиса в Краснодаре являются конфиденциальной информацией. «Мы не раскрываем финансовую сторону, однако могу сказать, что запуск в одном из самых быстрорастущих городов России — важный этап реализации стратегии компании по увеличению региональной экспансии. Развитие бизнеса в регионах и выход на рынок в новых городах — один из приоритетов компании "Ситимобил". До конца года мы планируем занять 20% рынка заказов такси в Краснодаре»,— сообщил господин Лобушкин.

Также в компании рассказали, что в Краснодаре будет доступно два вида тарифов сервиса: «Эконом» и «Комфорт», со временем тарифная линейка будет расширена. Заказать такси можно через приложение и по телефону. Стоимость услуги по тарифу «Эконом» начинается от 49 рублей. К сервису в Краснодаре в настоящий момент подключено свыше 800 зарегистрированных водителей.

OOO «Ситимобил» зарегистрировано в апреле 2009 года в Москве, основной вид деятельности — деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов. Основными владельцами компании являются кипрская Hermalor Investments Ltd с долей 40,76% и ООО «Мэйл.ру» (22,78%). Выручка компании в 2017 году составила 316,6 млн руб., в 2018 — 1 млрд руб. Чистый убыток в 2017 и 2018 годах составил 35,7 млн руб. и 3,6 млрд руб. соответственно.

В апреле 2018 года об инвестициях в «Ситимобил» объявили Mail.ru Group и «МегаФон». В июле 2019 года к инвестициям в проект присоединился Сбербанк. Совместно с Mail.ru Group банк инвестирует в создание совместного предприятия на базе агрегатора такси «Ситимобил» и сервиса доставки еды Delivery Club. По данным компании, в июле 2018 года доля заказов «Ситимобила» на рынке такси в Москве составляла 7—10%, а за 2018 год количество поездок в Москве выросло в 16 раз.

В краснодарской группе компаний «Везет» заявили, что видят в возможной экспансии «Ситимобила» логичное развитие рынка. «Для нас сейчас самый главный конкурент — личный автомобиль. Все большее количество людей понимают, насколько удобнее пользоваться такси в повседневной жизни. В крупных региональных центрах сервисы заказа такси становятся альтернативой общественному транспорту, при этом аудитория пользователей этой услуги постоянно растет. В Краснодаре сервисы группы компаний "Везет" работают уже достаточно длительное время, занимая прочные позиции в сознании потребителя, поэтому наши маркетинговые затраты не могут быть сравнены с вложениями Mail.ru Group, так как нацелены на разные приоритеты. Наша задача — увеличивать выручку на привычном рынке, а не тратить огромные деньги на попытку "откусить" небольшую долю у сильных игроков»,— сказала руководитель пресс-службы ГК «Везет» Зоя Австрийская.

По словам аналитика ГК «Финам» Леонида Делицына, в настоящее время рынок такси находится в инвестиционной фазе, инвесторы организуются в консорциумы, вкладывают колоссальные по прежним меркам средства и готовы ждать окупаемости в течение десяти лет. «Ярким результатом являются крупные и при этом убыточные компании, такие как Uber, например. Выручка и маржинальность роли не играют, поскольку инвесторы нацелены не на сосуществование, а на истребление конкурентов и захват монополии»,— говорит аналитик. По его словам, «Ситимобил» будет пытаться захватить в Краснодаре максимально возможную долю рынка и вполне может рассчитывать на 15—20%. «В принципе возможен и вариант, когда на каждом региональном рынке будет действовать лишь один крупный игрок, который приобретет остальных — компании поделят рынки по региональному принципу. В конце концов, сам Uber отказался от конкуренции в России, пойдя на слияние с "Яндексом", чем подал пример и остальным»,— сказал Леонид Делицын.

Елена Рыжкова