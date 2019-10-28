Британский парламент отверг предложение Джонсона о досрочных выборах

Парламент Великобритании выступил против досрочного проведения выборов 12 декабря, которое предложил премьер-министр страны Борис Джонсон. Инициативу премьера поддержали 299 человек (нужны было две три голосов — 434), сообщает Reuters.

Борис Джонсон между тем заявил, что намерен предпринять еще одну попытку. «Позднее этим вечером правительство представит краткий законопроект о досрочных выборах 12 декабря, чтобы мы наконец могли провести "Брексит"»,— сказал британский премьер, выступая в парламенте.

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Напомним, в октябре парламент Великобритании одобрил во втором чтении сделку по «Брекситу», которая была достигнута на саммите ЕС, но отказался поддержать правительство по вопросу о сроках рассмотрения билля о «Брексите». Борис Джонсон попросил Палату общин поддержать проведение всеобщих выборов 12 декабря. Взамен британский премьер готов был дать парламенту дополнительное время на обсуждение его варианта договора по «Брекситу». ЕС предложил отсрочить «Брексит» до 31 января, Борис Джонсон на это согласился, но заявил, что у него не было выбора.

О ситуации вокруг «Брексита» — в материале “Ъ” «Борис Джонсон обратился не по форме».