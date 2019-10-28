Джонсон согласился на отсрочку «Брексита» до 31 января

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил в письме председателю Европейского совета Дональду Туску, что он принимает отсрочку «Брексита» до 31 января, но это решение было «навязано правительству против его воли».

«Я не имею права ничего сделать, кроме как подтвердить официальное согласие Великобритании на отсрочку»,— написал господин Джонсон (цитата по AP). По его словам, страны Евросоюза должны понять, что дальнейшее продление сроков «Брексита» невозможно. Борис Джонсон также выступил за проведение досрочных выборов.

Напомним, отсрочку «Брексита» предложил Дональд Туск (выход был запланирован на 31 октября). Он сделал такое заявление после того, как Борис Джонсон решил приостановить рассмотрение законопроекта о выходе страны из ЕС. Лидеры стран—членов ЕС согласились на отсрочку.

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В октябре парламент Великобритании во втором чтении одобрил сделку по «Брекситу», которая была достигнута на саммите ЕС, но отказался поддержать правительство по вопросу о сроках рассмотрения билля о «Брексите». Борис Джонсон попросил Палату общин поддержать проведение всеобщих выборов 12 декабря. Взамен британский премьер готов дать парламенту дополнительное время на обсуждение его варианта договора по «Брекситу».

О ситуации вокруг «Брексита» — в материале “Ъ” «Борис Джонсон обратился не по форме».