Банк «Дом.РФ» снизил ставки по ипотеке

Банк «Дом.РФ» с 28 октября снижает ставки по ипотеке, сообщили представители кредитной организации “Ъ”. Минимальная ставка по программе «Новостройка» опустилась на 0,2 п.п.— до 8,3%. Приобрести жилье на вторичном рынке теперь можно по ставке от 8,8%, рефинансировать действующий ипотечный кредит — от 8,5% годовых. Для клиентов, уже получивших одобрение банка, ипотечные кредиты будут выдаваться по новым ставкам.

Базовая ставка банка на покупку жилья на первичном рынке составляет 8,7%, что ниже целевого значения средних ипотечных ставок, определенных в национальном проекте «Жилье и городская среда» на 2019 год (8,9%).