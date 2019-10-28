В Ялте создадут игорную зону

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании в Ялте игорной зоны «Золотой берег». Ее площадь составит около 147 тыс. кв. м, следует из постановления на портале правовой информации. Сколько потратят на создание игорной зоны, в правительстве не уточнили.

Создание игорной зоны в Крыму обсуждается с 2014 года. Глава региона Сергей Аксенов говорил, что ожидаемый объем инвестиций в проект оценивался в сумму от $100 млн до $1 млрд.

Напомним, с 1 июля 2009 года казино и залы игровых автоматов в России незаконны вне специальных зон. Под запрет попал рынок объемом $3,6 млрд в год. Его основные участники переориентировались на другой бизнес или вывели его за границу. Выиграли от запрета букмекеры и организаторы лотерей.

Как изменилась российская индустрия казино за десять лет, читайте в публикации “Ъ”.