«Досье» опубликовало итоговый доклад об убийстве журналистов в ЦАР в 2018 году

Следствием Национальной жандармерии ЦАР в начале августа 2018 года было установлено, что убийство журналиста Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко было заранее спланированным и преднамеренным, а исполнители знали график их передвижения. Но, как говорится в итоговом докладе центра «Досье» со ссылкой на материалы уголовного дела, эти данные не получили хода в официальном расследовании.

Что известно об убитых в ЦАР российских журналистах Читать далее

В докладе «Досье» сказано, что правоохранители в ЦАР практически не ведут расследование, в России оно ведется медленно и неэффективно, а проведению независимого расследования препятствует влияние частной российской компании на органы власти республики и поступающие местным журналистам угрозы. Также центр заявляет, что сотрудниками организаций, имеющих отношение к бизнесмену Евгению Пригожину, проводится «кампания по манипулированию общественным мнением», они же разработали версию «убийства в результате ограбления, совершенного арабоговорящими бандитами», а продвигали ее официальные представители МИД России и СКР. Расследователи настаивают на причастности к произошедшему водителя журналистов Бьенвеню Дувокама и жандарма Эммануэля Котофио, а «фиксера» Мартина, по их мнению, не существует. Замалчивается и связь ряда российских граждан с господиным Пригожиным, считают авторы доклада. Центр «Досье» намерен добиваться проведения независимого расследования.

Убийства российских журналистов в горячих точках Читать далее

Напомним, журналисты погибли в ЦАР 30 июля 2018 года, они снимали в стране документальный фильм о работе в республике частных военных компаний. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следствие утверждает, что их убийство произошло в ходе ограбления.

МИД РФ сообщал, что журналистам выдали туристические визы, они работали без соответствующей аккредитации, разрешений на ввоз съемочной аппаратуры. Ранее Дмитрий Песков говорил, что в разных источниках много «конспирологии» по поводу трагедии. 23 октября президент России Владимир Путин и президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на встрече в Сочи обсудили убийство.

Центр «Досье» — проект Михаила Ходорковского, который обозначает своей целью «содействе формированию правового государства и гражданского общества в России». Центр привлекает активных граждан к работе над расследованиями, а также переводит журналистские расследования в уголовно-правовую плоскость.

Подробнее о расследовании гибели журналистов читайте в материале “Ъ” «Российские журналисты погибли в Африке за $20 тыс.».