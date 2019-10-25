Новосибирский губернатор возглавит реготделение «Единой России»

Кандидатура губернатора Новосибирской области Андрея Травникова согласована президиумом генсовета «Единой России» на должность исполняющего полномочия секретаря регионального отделения партии.

«Есть такое решение с моей стороны, со стороны старших товарищей — возглавить региональное отдаление "Единой России". Это очень правильно, я таким образом даю сигнал, что я опирался и опираюсь на партию не только в своей губернаторской кампании, но я намерен опираться на партию и в своей дальнейшей работе»,— цитирует Андрея Травникова пресс-служба «Единой России».

Всего президиум генсовета «Единой России» согласовал на должности секретарей кандидатуры 13 глав российский регионов: Бакшкортостана, Кабарбино-Балкарии, Адыгеи, Якутии, Приморского и Ставропольского краев, Брянской, Кировской области, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской областей и Севастополя. «В любом избирательном цикле одну из ведущих ролей играют высшие должностные лица наших субъектов. Кто-то сам выдвигается партией, кто-то возглавляет списки, мы вместе с губернаторами формируем программу развития региона и вместе с ними в следующем цикле ее реализуем. У наших коллег огромный опыт. Пришло время объединить усилия»,— заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Ранее председатель партии Дмитрий Медведев одобрил инициативу губернаторов возглавить региональные отделения «Единой России». По его словам, партийные структуры станут реальной опорой для руководителей региона и «помогут почувствовать настоящие потребности людей, выработать справедливые решения».

Оксана Павлова