3,8 процента составила годовая инфляция по состоянию на 21 октября 2019 года, следует из оценок недельной инфляции Росстата. За третью неделю октября показатель ускорился до 0,1% после пяти недель нулевого роста. Причина — начавшееся подорожание овощей (на 0,2% за неделю) и гречки (на 2,5%). Ускорение годовой динамики потребительских цен началось в преддверии заседания совета директоров ЦБ о ключевой ставке 25 октября. Аналитики ожидают снижения ставки на 25 базисных пунктов, до 6,75%. Шаг снижения может оказаться и большим, несмотря на ускорение инфляции, которая по итогам года может оказаться заметно меньше 4% при текущем прогнозе ЦБ в 4–4,5% (в пятницу этот прогноз должен быть пересмотрен).