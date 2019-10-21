Спецслужбы США и Великобритании считают, что российские хакеры маскируются под иранских

Национальный центр кибербезопасности (NCSC) Великобритании и Агентство национальной безопасности США в ходе совместного расследования пришли к выводу, что российские хакеры маскировались под иранских для атак на другие страны.

Согласно отчету разведки двух стран, группировка Turla, которую власти Чехии и Эстонии обвиняют в работе на ФСБ, использовала инфраструктуру и методы взлома иранской группировки Oilrig, которую западные спецслужбы связывают с правительством Ирана. В общей сложности за последние 18 месяцев хакерам удались атаки на объекты более чем в 35 странах мира, среди которых были и правительственные, и военные организации. Большая часть целей хакеров пришлась на Ближний Восток, однако, как отмечается в докладе, успешные хакерские атаки осуществлялись Turla и на объекты Великобритании.

Начальник оперативного управления NCSC Пол Чайчестер отметил, что действия Turla представляют собой «серьезные изменения в методах работы киберпреступников», что, по словам господина Чайчестера, «добавляет чувства замешательства» при определении ответственных за хакерские атаки.

Кирилл Сарханянц