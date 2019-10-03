Американская демократия на афганской земле Эксперт РСМД Георгий Асатрян о еще не подведенных итогах выборов в Афганистане

Афганистан и международное сообщество ждут подведения итогов президентских выборов, которые состоялись 28 сентября. Официально их объявят 19 октября — тогда-то и станет ясно, будет ли второй тур и повторится ли кампания 2014 года, когда главным соперником кандидата от пуштунов, действующего президента Ашрафа Гани, стал кандидат от нацменьшинств доктор Абдулла, глава исполнительной власти. Но уже сейчас можно сделать некоторые выводы о результатах 18-летней работы США по культивированию демократии на афганской почве.

В Исламской Республике Афганистан проживают более 31 млн человек. На выборы пришло около 2 млн. Более половины избирательных участков так и не открылось.

Работа международных наблюдателей вызывает вопросы. Активно применялся административный ресурс. На участках, где редкие афганцы отдавали свои голоса тому или иному кандидату, висели огромные портреты действующего президента. Из 18 кандидатов до финиша дошли только 15.

Один из наиболее сильных конкурентов Гани, экс-глава афганского Совбеза Ханиф Атмар снял свою кандидатуру под давлением официального Кабула (при молчаливом согласии спонсоров из США). Выборы проходили под угрозой терактов и под пристальным наблюдением афганских сил безопасности. Около 100 тыс. силовиков проголосовали так, как им было рекомендовано их начальством. Наиболее дисциплинированно исполнили свой гражданский долг чиновники, госаппарат и большой бизнес. Понятно, кому отошли эти голоса. Часть пуштунского населения, так или иначе симпатизирующая талибам, по оценке наблюдателей, также отдала свои голоса Ашрафу Гани.

Как пытались договориться США и «Талибан» Читать далее

Северные провинции, населенные в основном таджиками, узбеками и хазарейцами, голосовали за доктора Абдуллу. Наполовину таджик, наполовину пуштун, он считается представителем интересов нацменьшинств. Абдулла уже объявил себя победителем и заявил об отсутствии необходимости в проведении второго тура. Но шансов у него не так много. И скорее всего в глубине души он это понимает. И вот почему.

Нельзя утверждать, что сценарий афганских выборов уже написан, результаты известны, а победители и побежденные назначены. Однако для внимательных наблюдателей их сюжетная канва все же достаточно очевидна. В центре внимания — мирный процесс, начатый с подачи президента Дональда Трампа.

США, Кабул и заинтересованные региональные страны ведут переговоры с афганской радикальной оппозицией — движением «Талибан» (запрещено в РФ). Диалог пришлось начать оттого, что сломить талибов не удалось. Напротив, почти двадцатилетняя военная кампания привела к усилению их влияния. И бизнесмен, занявший кресло главы Белого дома, пришел к выводу, что война Америке невыгодна, поскольку не приносит ей никаких экономических или политических дивидендов. В итоге именно США запустили переговорный процесс с талибами.

Американцам нужно некое подобие перемирия, прекращение огня, снижение напряженности, а в дальнейшем интеграция наиболее прагматичного крыла талибов в афганскую политическую реальность

После этого они смогут уйти и закрыть страницу самой долгой и довольно бессмысленной войны в своей истории. Переговоры, перемирие и интеграция стали столпами нынешней американской стратегии, а Ашраф Гани — ее проводником. В отличие от своего конкурента доктора Абдуллы, который в беседе с автором этих строк назвал талибов нелюдями, пуштун Гани не против контактов с ними. Потому-то именно он, судя по всему, и станет президентом.