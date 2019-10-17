Бизнес просит сетевого моратория

Крупная промышленность выступила против повышения тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК). В сентябре Минэнерго внесло такой законопроект в правительство. По данным “Ъ”, РСПП просит правительство отложить рассмотрение инициативы, опасаясь роста цен на электроэнергию выше инфляции. По мнению бизнеса, в России пора ввести мораторий на появление новых и продление старых видов перекрестного субсидирования (когда промышленность компенсирует сниженные тарифы населения) вплоть до 2041 года. Объем перекрестного субсидирования составляет 200–400 млрд руб. и будет расти, считают аналитики, называя предложение бизнеса трудновыполнимым.

Бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), куда входят главы крупных промышленных компаний, на заседании 9 октября ожидаемо раскритиковало инициативу Минэнерго о дифференциации тарифа ФСК (подконтрольна «Россетям», управляет магистральными электросетями). Сейчас тариф в магистральных сетях намного ниже, чем в распределительных, поэтому крупная промышленность предпочитает подключаться напрямую к ФСК. Но повышение тарифа ФСК может обернуться ростом цен на электроэнергию выше инфляции и увеличением перекрестного субсидирования (когда промышленность компенсирует сниженные тарифы населения), говорится в постановлении бюро РСПП (есть у “Ъ”).

В РСПП считают, что обсуждение дифференциации тарифа нужно отложить и предварительно провести «анализ влияния перекрестного субсидирования на все субъекты электроэнергетической отрасли, включая потребителей».

Самое радикальное предложение — «законодательно ограничить области применения перекрестного субсидирования и ввести мораторий на появление новых либо продление действующих видов перекрестного субсидирования до момента завершения программы модернизации ТЭС».

17 октября глава РСПП Александр Шохин направил письмо (есть у “Ъ”) с соответствующими инициативами вице-премьеру Дмитрию Козаку и целому ряду ведомств (в Минэнерго, Минпромторг, Минэкономики, ФАС, Минюст и Государственно-правовое управление президента РФ). В РСПП отправку письма подтвердили, в Минпромторге уже получили письмо, в Минэнерго, Минэкономики и Минюсте документа еще нет, остальные ведомства не ответили на запрос “Ъ”.

Минэнерго внесло проект федерального закона о дифференциации тарифа ФСК в правительство 18 сентября. Вице-премьер Дмитрий Козак поручал предусмотреть рост тарифа для потребителей магистральных сетей на 50% за семь лет. Однако 3 октября, уже после внесения законопроекта, глава департамента Минэнерго Павел Сниккарс заявил, что министерство выступает за рост тарифов за три года. Он не уточнил размер роста, но, по словам источников “Ъ”, речь идет о 100%.

В Минэнерго заявляли, что дифференциация тарифа ФСК позволит снизить котловые тарифы распредсетей. Но в РСПП такую логику ведомства называют «перекладыванием затрат между разными субъектами электроэнергетической отрасли» и сомневаются в эффективности такого способа борьбы с перекрестным субсидированием. Ранее предложение Минэнерго также раскритиковали в Минэкономики и ФАС.

Проблема перекрестного субсидирования обострилась настолько, что откладывать ее решение уже нельзя, считают в «Сообществе потребителей энергии». Там поддерживают предложения РСПП: «вместо бесполезного перебрасывания перекрестки из одной платежки в другую следует заняться ее сокращением».

Сейчас объем перекрестного субсидирования, по разным оценкам, составляет 200–400 млрд руб. При этом перекрестное субсидирование будет только увеличиваться, так как доля населения в потреблении электроэнергии последовательно растет (до 14,3% в 2017 году), говорит Алексей Хохлов из Центра энергетики МШУ «Сколково». Предложение Минэнерго распределить нагрузку равномерно между потребителями — самое безболезненное решение, продолжает он, но у энергоемких потребителей экономический ресурс ограничен, они начнут уходить на собственную генерацию. Чтобы ввести мораторий на новые механизмы перекрестного субсидирования, полагает господин Хохлов, государству придется либо повышать тариф для населения, либо компенсировать его за счет средств бюджета.

Полина Смертина