Сети дотянули до правительства

По данным “Ъ”, Минэнерго внесло в правительство одну из своих наиболее спорных инициатив — повышение тарифа для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК) на 50% в течение семи лет. Это позволит снизить объем перекрестного субсидирования в сетях на 22 млрд руб. Однако у Минэнерго сохраняются разногласия с Минэкономики и ФАС, а крупные промышленники оценивают рост нагрузки от этой меры в 40 млрд руб. ежегодно.

Минэнерго 18 сентября внесло в правительство проект федерального закона о дифференциации тарифа ФСК (подконтрольна «Россетям», управляет магистральными электросетями). Несмотря на критику со стороны крупной промышленности, Минэкономики и ФАС, министерство оставило без изменений прежнее предложение: дифференцировать тариф ФСК (един для всех), подняв его на 50% за семь лет для прямых потребителей магистральных сетей (сейчас тариф за передачу — 0,362 руб. за 1 кВт•ч), говорят собеседники “Ъ”, знакомые с содержанием документа. В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака подтвердили, что документ внесен в правительство. В Минэнерго отказались от комментариев.

Сейчас тариф для прямых потребителей магистральных сетей гораздо ниже, чем в распределительных сетях (1,914 руб. за 1 кВт•ч), и крупная промышленность для снижения издержек предпочитает подключаться к магистральным сетям. Как считают в Минэнерго, в результате на распредсети ложится вся социальная нагрузка в виде заниженных тарифов для населения (которые субсидируются промышленностью), а прямые потребители ФСК избегают этой ответственности. За счет дифференциации тарифа Минэнерго рассчитывает равномерно распределить перекрестное субсидирование между потребителями ФСК и распредсетей.

По оценке Минэнерго, рост тарифа ФСК на 50% (по 7–9% ежегодно) позволит перераспределить на прямых потребителей ФСК нагрузку в размере около 22 млрд руб. до 2025 года. В этом сценарии котловые тарифы распредсетей снизятся на 2,5% к 2025 году (2,229 руб. за 1 кВт•ч), а тариф для прямых потребителей ФСК достигнет 0,738 руб. за 1 кВт•ч. Минэнерго также предлагало уже с 2023 года подключать всех новых потребителей ФСК на условиях единого котлового тарифа распредсетей. Однако государственно-правовое управление президента в письме от 23 мая сочло такой подход «дискриминационным».

В Минэкономики документ не комментировали, но в августе дали отрицательную оценку социально-экономических последствий введения дифференциации тарифа ФСК. В ФАС говорят, что не поменяли свою позицию: глава службы Игорь Артемьев писал в марте, что идея приведет к уходу потребителей на собственную генерацию, что еще больше сократит объемы полезного отпуска и усугубит проблему перекрестного субсидирования. В ФСК замечают, что выбор потребителем источника электроснабжения определяется не только тарифом, но и, например, объемом мощности, требованиями по надежности, возможностью резервирования для категорийных потребителей и т. д. «Поэтому линейной зависимости между дифференциацией тарифа и потребителей нет»,— заключают там.

Источник “Ъ” среди потребителей отмечает, что дифференциация тарифа противоречит поручениям президента о минимизации перекрестного субсидирования. Инициатива приведет к росту конечной цены электроэнергии для энергоемких потребителей примерно на 14%, при этом для распредсетей снижение не превысит 1%. Еще один собеседник “Ъ” среди промышленников добавляет, что из-за введения дифференциации расходы бизнеса увеличатся на 40 млрд руб. в год, «эта и другие тарифные инициативы Минэнерго приведут к кратному росту расходов на электроэнергию для пятой части всех промышленных предприятий страны».

Директор «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев считает, что «перебрасывание "перекрестки" из одной платежки в другую малому и среднему бизнесу ничего не даст, поскольку снижать тарифы "Россети" не намерены». По его мнению, для энергоемких промышленных потребителей инициатива усилит стимулы к сокращению потребления электроэнергии из общей сети и изымет ресурсы для развития.

Рост тарифа должен положительно отразиться на номинальном финансовом положении ФСК, отмечает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала», но, учитывая, что деньги будут компенсировать выпадающие доходы МРСК, общий финансовый эффект для группы будет нейтральным. Тем не менее, добавляет эксперт, фактически ввод такого тарифа «цементирует сохранение постоянного перекрестного субсидирования».

Татьяна Дятел