СМИ: правительственные войска отправились на север Сирии

Сирийские правительственные войска начали продвигаться на север Сирии, чтобы противостоять «турецкой агрессии». Об этом сообщает государственное агентство SANA со ссылкой на корреспондента. Подробностей пока нет. Другие стороны конфликта пока эту информацию не подтвердили.

9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK).

Германия призвала Турцию прекратить военную операцию. Президент США Дональд Трамп заявил, что ведет работу с Конгрессом по введению санкций против Анкары.

О первых итогах турецкой военной операции читайте в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».