Орел взлетает к Поднебесной

“Ъ-Черноземье” стали известны параметры двух инвестпроектов, которые могут реализовать в недавно созданной в Орловской области особой экономзоне китайские компании. Производитель автобусов King Long и инвестиционная OA Group рассматривают возможность сборки автобусов за 1,5 млрд руб. с перспективой расширения до полноценного производства за 15 млрд руб. Транспортная компания ZCTD планирует построить в ОЭЗ логистический центр более чем за 1 млрд руб. Эксперты считают проекты в целом перспективными, хотя и предупреждают о сложностях со спросом.

Подробности о проектах китайских инвесторов “Ъ-Черноземье” рассказали в облправительстве, отметив «предварительный» характер их параметров. «Инвесторы сейчас находятся на этапе создания бизнес-планов и формирования их финансовых проектов. Но уже понятно, что размещать их они планируют исключительно в особой экономической зоне»,— сказали в облправительстве.

Компания Shenzhen ZCTD Supply Chain, предоставляющая услуги по логистическому консалтингу и международным авиаперевозкам, планирует открыть в регионе представительство и построить в ОЭЗ логистический центр. Его стоимость — свыше 1 млрд руб., а мощность — минимум 100 тыс. посылок в день. Площадь объекта и мощности единовременного хранения пока не определены.

Занимающаяся производством, продажей и сервисным обслуживанием автобусов и фургонов под брендом King Long компания Xiamen King Long United Automotive Industry вместе с инвестиционной OA Group планирует частично локализовать в ОЭЗ производство автотранспорта. На старте, как рассказали в облправительстве, возможно строительство сборочного завода на 200 автобусов в год за 1,5 млрд руб. Инвестор также рассматривает возможность в будущем расширить его до полностью локализованного производства на 2 тыс. единиц транспорта в год. Стоимость такого проекта может достигнуть 15 млрд руб. Другие параметры китайских инвестпроектов пока неясны.

Власти Орловщины пытались реализовать проект ОЭЗ с 2015 года, но наиболее активно начали заниматься им с 2018-го. 3 октября 2019-го премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о создании ОЭЗ. Разместить ее предполагается в Мценском районе на территории индустриального парка «Зеленая роща». Он находится в 30 км от Орла и 2 км от Мценска и занимает около 140 га. После подписания постановления премьер-министром проект официально стартовал, а его резиденты могут претендовать на льготы по налогам и обязательным платежам в бюджет.

Область, в свою очередь, обязуется до 2023 года построить инженерную, транспортную, социальную инфраструктуру ОЭЗ за счет регионального бюджета с объемом инвестиций около 1,05 млрд руб.

Аналитик «Алора» Алексей Антонов считает проект логоцентра в ОЭЗ актуальным. «Орел — важная логистическая точка в Центральной России. Отсюда открываются пути в Брянскую и Курскую области. Думаю, сетевые ритейлеры и многие местные представители пищевых продуктов могут заинтересоваться дополнительными логистическими возможностями», — сказал он. При этом аналитик напомнил, что «в Орловской области уже давно планировался к созданию крупный логистический центр за 2,7 млрд руб., но впоследствии проект был свернут». «Нет гарантии, что новый проект не столкнется с аналогичными сложностями», — заключил господин Антонов.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский сообщил, что по итогам 2018 года специализирующийся на поставках междугородних автобусов King Long реализовал в РФ всего 119 машин — «меньше, чем планируется производить в Орловской области». «Но возможно, что именно отсутствие собственных сборочных мощностей в России ограничивает возможности китайского производителя. Локализация производства позволит King Long получить дополнительное преимущество в цене и потеснить корейских и европейских производителей», — предположил эксперт.

Сергей Калашников