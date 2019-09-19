В Орловской области могут запустить четыре китайских инвестпроекта

Китайские компании ZCTD, China construction and engineering company, King Long и OA group заявили о намерениях расширить свое присутствие на российском рынке, в том числе за счет Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на итоги встречи представителей области с китайскими инвесторами. «King Long, занимающаяся производством, продажей и сервисным обслуживанием автобусов и фургонов, может локализовать производство в регионе. Zctd, предоставляющая услуги по логистическому консалтингу и международным авиаперевозкам, планирует открыть в регионе представительство и построить логистический центр. China construction and engineering company заинтересована в развитии девелоперских проектов в регионе»,— сообщили в пресс-службе правительства Орловской области со ссылкой на cоветника губернатора по инвестиционной деятельности Артура Волошина. Параметры проектов не раскрываются.

Валерия Розбот