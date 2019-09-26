Силуанов: в ближайшие три года не планируется приватизация РЖД, «Аэрофлота» и «Первого канала»

Министерство финансов не планирует включать в план приватизации на 2020–2022 годы РЖД, Государственную транспортную лизинговую компанию, «Аэрофлот» и «Первый канал». «В планах на трехлетку этого нет»,— сказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов (цитата «РИА Новости»).
Ранее о возможной приватизации этих компаний сообщил «Интерфакс». Источники агентства утверждали, что большинство фирм, внесенных в список, ранее входили в план приватизации на 2014–2016 годы. «Интерфакс» уточнял, что включение пакетов акций не означает их обязательной продажи. В пример приводились Объединенная зерновая компания, НМТП, доли ВТБ и «Совкомфлота». Они находились в плане приватизации на 2017–2019 годы, но сделки не были проведены.
Минэкономики ранее предложил приватизировать банки, которые находятся под контролем Банка России. О каких именно компаниях идет речь — неизвестно. Также Минэкономики также намерено пересмотреть порядок отбора продавцов приватизируемого имущества.
Подробнее — в материале “Ъ” «Приватизации поднимают качество».
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