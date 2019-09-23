Руководитель отдела по борьбе с мошенничеством и работе с госорганами финтех-компании TWINO – о необычной для девушки должности.

Международная финтех-группа TWINO работает в Воронеже с 2017 года и по праву занимает лидирующую позицию на рынке альтернативного кредитования. Компания предоставляет быстрые и удобные услуги, которыми ежемесячно пользуется порядка 80 тыс. человек по всей России. За этими цифрами стоит команда профессионалов, основной целью которых является построение компании нового формата, требующей максимальной скорости принятия решений. Среди них – Валентина Матюнина, руководитель отдела по борьбе с мошенничеством и работе с госорганами.

– Валентина, как правило, руководителями отделов по борьбе с мошенничеством являются мужчины – бывшие или действующие сотрудники правоохранительных органов. На ваш взгляд, может ли женщина справиться?

– За любой профессией, в первую очередь, стоят люди. А последняя тенденция в современном мире – женщина-руководитель. Исторически так сложилось, что мужчина всегда впереди, решает глобальные проблемы, больше того, он воспитан так. А все мелочи жизни (именно на бытовом уровне) доделывает, додумывает женщина. Но, как известно, мир и состоит из мелочей. Так вот, мужчины зачастую не видят этих мелочей. Женщины мудрее, хотя и не показывают этого мужчинам, женщины тактичнее в обращении, женщины терпеливее, женщины могут тащить на себе гораздо больший груз ответственности (за семью, за работу, за детей, за родителей, за обустроенный быт и прочее), чем мужчины. У женщин отлично развитая интуиция. Благодаря этому они лучше считывают и анализируют чувственную информацию: интонации и мимику собеседника, эмоциональный фон общения, психологический климат в коллективе – именно эти навыки наиболее ценны в работе с мошенниками и мошенническими схемами. Я очень горжусь, что у меня такая интересная работа. И, искренне верю, что соответствую необходимым для этой должности компетенциям.

– Как ваши родные и друзья отнеслись к тому, что вы возглавили такой отдел?

– Мои друзья не сразу поняли, чем я занимаюсь, потому что такая должность звучит серьезно. Но сейчас они уже спокойно реагируют и искренне рады за меня. Родных поначалу тоже насторожила моя работа, ведь мне приходилось много заниматься самообразованием, чтобы соответствовать должности и требованиям TWINO. Со временем, конечно, они убедились, что полученные во время дополнительного обучения знания пошли мне только на пользу, и стали всячески поддерживать.

– Где вы приобрели навыки, необходимые для борьбы с мошенниками?

– TWINO дает уникальную возможность обучения и саморазвития. Любой новичок, обладая какими-то базовыми знаниями, может повысить квалификацию, посещая тренинги и вебинары, проводимые компанией. Плюс у нас огромная библиотека со специализированной литературой. Я, например, очень много читаю и работаю с дополнительными источниками, потому что мне действительно интересна моя сфера, она захватывает. Тем более, мошенничество – очень активная сфера, она двигается быстро. В моей работе главное – не только поспевать за ней, а быть на шаг впереди. Мы с коллегами постоянно разбираем новые нетиповые ситуации по мошенничеству: смотрим, анализируем, прорабатываем схемы противодействия.

– Финтех — это первое ваше место работы?

– Нет, до финтеха я работала в компании «Вымпелком» в отделе по обработке обращений клиентов. Первое место работы дало мне большой опыт по общению с клиентами: дополнительные коммуникативные навыки, стрессоустойчивость, коммуникабельность, возможность оперативно решить вопрос клиента. Все эти навыки мне очень пригодились в TWINO. Но здесь у меня функционал намного больше. Я работаю не только с мошенническими схемами, но и взаимодействую с госорганами. Мало в какой профессии ты будешь сотрудничать с правоохранительными органами. Работая в «Вымпелкоме», в какой-то момент я поняла, что хочу развиваться дальше и как раз одна знакомая предложила попробоваться в TWINO. Она сама только недавно устроилась в компанию и пребывала в таком восторге и от коллектива, и от руководства, и от самой работы, что просто «заразила» меня. Я не раздумывая ответила ей, что, конечно, приду на собеседование. Помню, первое, что поразило меня в TWINO — это лучезарная улыбка Ирины Карповой, руководителя hr-отдела – она очень приветливо меня встретила, все доходчиво объяснила и показала, у меня не было ни грамма волнения или страха. Я пришла в компанию в 2017 году на должность андеррайтера. И как-то так все стремительно завертелось: первый рабочий день, первая зарплата, первое повышение – и вот спустя два года я уже руководитель отдела. До сих пор не верится, что так быстро произошел карьерный рост. В TWINO я пришла с техническим образованием. Но когда начала развиваться, поняла, что мне просто необходимы знания по юриспруденции, поэтому поступила на юридический факультет и сейчас получаю второе образование. Так что, TWINO не только способствует быстрому карьерному росту, но и побуждает к личностному развитию.

– Как вы открыли в себе способности в противодействии мошенничеству?

– Этот «талант» у меня обнаружился еще в отделе андеррайтинга. Просто мне было настолько интересно заниматься своими обязанностями, что я начала досконально вникать во все детали своей должности и отдела. Стала читать много дополнительной литературы. Со временем мои показатели стали выше, руководители обратили на это внимание и предложили занять должность специалиста по борьбе с мошенничеством. Это была первая вводная должность в TWINO. Я попробовала, у меня все хорошо получилось. Специфика нашей компании в том, что она достаточно быстро развивается: увеличивается число клиентов, растет штат сотрудников, поэтому появилась потребность в создании уже специального отдела по борьбе с мошенничеством. Так, от специалиста отдела андеррайтинга я стала руководителем отдела, и сейчас в моем подчинении три сотрудника. Они мои ровесники, им от 23 до 25 лет. Все умные, усидчивые, заинтересованные в работе. Думаю, в детстве многим хотелось, подражая Шерлоку Холмсу, побыть детективом: собирать на преступника информацию, расследовать дело. У нас есть возможность почувствовать себя детективом в отделе, и это очень захватывает. Работаем, учимся – все делаем вместе – мы одна команда, а это одна из ценностей TWINO.

– Чем занимается ваш отдел?

– Функционал направлен на борьбу с мошенничеством: своевременное отслеживание мошеннических схем, обработка обращений от клиентов, пострадавших в результате мошеннических действий, взаимодействие с госорганами и правоохранительными органами. Мой рабочий день с 8 до 17 часов. Я всегда прошу своих сотрудников внимательно относиться к поставленным на день задачам. Если задача не решена, никто не встанет и не пойдет домой, потому что у него закончился рабочий день. Нам всем очень интересно разобраться в ситуации, чтобы нерешенную задачу довести до конца. Это нормальная практика для всего TWINO. И, в принципе, я считаю, так должно быть на любой работе.

– Вы строгий руководитель? Как часто к вам обращаются сотрудники за советом?

– Зависит от ситуации. Но в любом случае, даже если мой сотрудник совершил какую-то ошибку, мы вместе коллективно ее будем разбирать, рассматривать. В своих сотрудниках я ценю инициативность, особенно когда сотрудник не просто признает допущенную ошибку, а сам предлагает вариант ее исправления. Это означает, что человек понял ошибку и в дальнейшем такая ситуация не повторится. И за советами ко мне сотрудники, разумеется, обращаются, это нормальная практика. Это касается не только моих специалистов. В спорной ситуации я сама могу пойти к своему руководителю и обсудить с ним проблему. Работа в TWINO тем и хороша, что обучение в компании происходит не только благодаря тренингам, оно происходит постоянно: через общение с руководителями, наставниками, которые дают как практические, так и жизненные советы.

– А вы любите детективы?

– Да. Но я больше люблю смотреть детективы, а читать предпочитаю книги по психологии, юриспруденции, по оптимизации рабочего процесса. Я же прокачиваю свою компетенцию и как руководитель. В TWINO можно не только обучаться качественной работе, но и качать свои лидерские и личностные навыки. Поэтому в последнее время я читаю именно такую литературу, которая позволяет мне самосовершенствоваться.

– Ваша должность накладывает отпечаток в жизни? Можете за пределами офиса отличить мошенника?

– Отпечаток, безусловно, накладывает. В жизни я очень внимательный человек. Особенно к мелочам. Моя работа связана с расследованиями, сбором информации, обработкой данных, анализом. Я и в жизни обращаю внимание на многое: например, общаясь с человеком, всегда слежу за деталями, его жестикуляцией, речью, внешним видом Из этих, казалось бы мелочей, можно сложить о человеке полную картину – о нем самом и его деятельности. И даже в обычном магазине, совершая покупки, друзья бывает одергивают: «Ты слишком долго смотришь на одну вещь». А я просто внимательно рассматриваю. Это, наверное, излишняя бдительность. Но это очень полезный навык, который дала мне работа. Я могу проверить документы, паспорт и сразу определить фальсификацию.

– Какой совет можете дать клиентам, чтобы не попасться на уловки мошенников?

– Сейчас все мошенники переселились в интернет. Мы даем клиенту подробные рекомендации, как обезопасить свои данные. Самый главный, наверное, совет – не доверять человеку, находящемуся по ту сторону экрана, если вы не уверены, что это проверенный источник. В случае болезни мы не всегда идем к доктору, а ищем способ лечения в интернете. Также и клиенты финансовых компаний: зачастую при возникновении вопроса обращаются к липовым консультантам в интернете. В результате лишаются денег, документов, порой здоровья. Обращайтесь только в проверенные организации и на официальные сайты, обязательно проверяйте домены. Интернет — это небезопасная зона, как думают многие. Взлом тех же соцсетей – для кого-то, может, банальная ситуация и человек не придает этому значения. Кто-то в панике, не зная, как восстановить аккаунт, просто бросает свою страницу. А ведь у многих к социальным сетям привязаны банковская карта и другие личные данные. Слишком много личного люди пишут, и попадают в итоге на мошенников, которые втираются в доверие. А спустя какое-то время из-за такого доверия к незнакомому человеку вы сами даете ему логины, персональные данные, переводите деньги.

– По статистике, кто чаще попадает в руки мошенников?

– Женщины от 30 до 45 лет. Это связано с тем, что в этом возрасте у женщины уже обычно есть дети, определенный круг общения и именно в этом возрасте женщины наиболее доверчивые. В семье чаще всего все вопросы лежат на женщине, документы в том числе. Мужчины реже попадаются на крючок мошенников, потому что меньше времени проводят в соцсетях и не вникают в документацию. Хотя бывают ситуации, когда и мужчины попадают. Был у нас случай, когда мужчина оплачивал платную парковку, к нему подошел человек, представился охранником парковки. Он заявил, что для оплаты парковки необходимо также сфотографироваться с паспортом. Мужчина спокойно достал паспорт и позволил незнакомцу сфотографировать себя с ним. Он даже не поинтересовался документами этого якобы охранника и тем более, зачем для оплаты парковки нужна фотография. Его совершенно не смутило, что чужой человек сделал фотографию его паспорта. И он очень сильно удивился, когда спустя какое-то время мы позвонили ему и сообщили, что кто-то пытался оформить по его паспорту заявку на заем, но мы оперативно пресекли мошенническую схему. Мы все в момент спешки принимаем необдуманные решения. А нужно остановиться, дать себе время подумать. В этом нет ничего постыдного попросить собеседника дать вам пять минут на принятие решения.

– Хотели бы после TWINO поработать, например, частным детективом?

– Наверное, нет. Все-таки, работа детектива подразумевает вторжение в частную жизнь клиента. Мне моя работа нравится. Когда поступает обращение от клиента, ты понимаешь, что на другом конце трубки – человек, которому нужна твоя помощь. Он не виноват в том, что его ввел в заблуждение опытный мошенник, это с каждым может случиться. Мы работаем на то, чтобы наши клиенты и наша компания были защищены от мошенников.

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