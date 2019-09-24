Незаметный рост

По итогам семи месяцев 2019 года агропром Ленобласти практически не продемонстрировал прироста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За семь месяцев в отрасли было произведено продукции на 43,571 млрд рублей, это всего на 0,7% выше, чем годом ранее.

По данным Инвестиционного портала Ленинградской области, АПК Ленинградской области — в авангарде сельского хозяйства России: занимает первое место по производству яиц и по продуктивности коров, второе место по поголовью птиц, третье место по выращиванию форели.

Обеспеченность населения Ленинградской области продовольственной продукцией, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями, составляет: молоко и молочные продукты — 107,9%, мясо и мясопродукты — 211,4%, картофель — 126,0%, овощи — 77,9%, рыба и рыбопродукты — 140,4%.

По данным портала «Мониторинг Ленинградской области», продукции за семь месяцев сельского хозяйства было произведено на 43571,3 млн рублей (100,7% к аналогичному периоду 2018 года).

За семь месяцев 2019 года было произведено: молока — 371,8 тыс. тонн (102,2% к аналогичному периоду 2018 года); яиц — 1,817 млрд шт. (97% к аналогичному периоду 2018 года); мяса (на убой в живом весе) — 220,1 тыс. тонн (99,8% к аналогичному периоду 2018 года).

В июле 2019 года в сельхозпредприятиях Ленинградской области собрано 25 тыс. тонн зерновых культур с площади 6,1 тыс. га — 16% к плану (59% к 2018 году). Картофеля собрано 1,4 тыс. тонн, с площади 45 га — 2% к плану, 90% к 2018 году. Овощей собрано 2,3 тыс. тонн с площади 66 га — 4% к плану, 85% к 2018 году.

По данным губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, за последний год посевные площади в регионе увеличены на 2,3 тыс. га и составили 230 тыс. га.

Опора отрасли

Сегодня на территории Ленобласти реализуется или планируется несколько крупных проектов в области сельского хозяйства. По данным департамента аналитики оценочной компании «Апхилл», в 2019 году одобрено строительство оптово-распределительного центра сельскохозяйственной продукции в поселке Дружная Горка (Гатчинский район). Комплекс складских и производственных помещений планируется разместить на территории 29,4 га. Инвестор — ООО «Оптово-распределительный центр» — планирует строительство пяти овощехранилищ, рассчитанных на 10 тыс. тонн каждый, предприятие по переработке овощей и фруктов мощностью 7600 тонн в год и производство пектина до 3 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект составят около 4 млрд рублей. Выход на заявленную мощность планируется в 2024 году. Объем инвестиций составит 4 млрд рублей. На складском и производственном комплексе будет создано около 120 рабочих мест. Проект находится на сопровождении Агентства экономического развития Ленинградской области.

В рамках Петербургского международного экономического форума запланировано строительство «Высоцкого зернового терминала». Проект включает в себя не только морской терминал, но и строительство в Высоцке предприятия по глубокой переработке пшеницы. Это позволит увеличить мощности морского порта в Высоцке и переориентирует перевозки зерновых грузов из портов Прибалтики в Россию. «Высоцкий зерновой терминал» планируется разместить на площади 41 га в акватории Большой Пихтовой бухты (Выборгский район). Строительство морского зернового терминала с пропускной способностью 4 млн тонн в год (в том числе экспорт — 3,5 млн тонн в год, импорт — 0,5 млн тонн в год) планируется завершить к 2022 году. Объем инвестиций составит более 7 млрд рублей.

На втором этапе предполагается строительство предприятия по глубокой переработке пшеницы и производству пшеничного глютена, нативного крахмала, глюкозно-фруктозного сиропа и кормовых добавок в объеме до 200 тыс. тонн в год. Ввод в эксплуатацию запланирован в 2023 году. Объем инвестиций составит более 6 млрд рублей.

Одобрено строительство комплекса для хранения и перевалки удобрений в Кингисеппском районе компанией «Ультрамар». Промышленно-логистический парк (комплекс) по хранению и перевалке минеральных удобрений со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой появится на территории 22 га в Вистинском сельском поселении. Планируемый объем инвестиций составит 16 млрд рублей.

Запланировано строительство современного складского комплекса для сельхозпродукции в Верево (Гатчинский район). Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Ленинградской области и инвестором — АО «Ленпромтранспроект» — заключено на Российском инвестиционном форуме. В складском комплексе будет предусмотрена вся цепочка: от хранения и обработки до продажи продукции. Планируемый объем инвестиций составит 7,5 млрд рублей, предполагается создание 370 рабочих мест. Проектом предусмотрено строительство складских и производственных объектов площадью 197 тыс. кв. м, предназначенных для хранения, обработки, фасовки, упаковки и продажи сельскохозяйственной и иной продукции.

Подписано соглашение о строительстве новых мощностей по производству минеральных удобрений в Волхове. Проект предполагает создание завода по выпуску комплексных минеральных удобрений мощностью более 630 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект составят 23,6 млрд рублей, будет создано около 200 новых рабочих мест. Реализация проекта предполагает большой комплекс мероприятий по защите окружающей среды.

Агрохолдингом «Выборжец» завершено строительство одного из крупнейших в России проектов — комплекса по выращиванию свежих шампиньонов. В рамках проекта построены два объекта: комплекс по производству грибов во Всеволожском районе и завод по производству компоста в Лужском районе. Мощность комплекса — 10 тыс. тонн грибов в год, цеха — 40 тыс. тонн компоста в год. Общая стоимость шампиньонового производства — 5,5 млрд рублей.

Олег Дю, директор по развитию «Галактика» добавляет: «Набирающий обороты тренд — это проявление интереса к сырному производству. В частности, ГК "Галактика" также рассматривает это направление. Интерес к более глубокой переработке связан с тем, что все еще есть свободная ниша на рынке сыров после введения санкций. В дополнение к этому правительство Ленинградской области поддерживает сырные проекты».

«В качестве одного из основных направлений АПК региона можно назвать птицепром — Ленинградская область обеспечивает почти 50% российского экспорта. Кроме того, в связи с востребованностью российского зерна на мировом рынке планируется строительства в Высоцке зернового терминала, и к 24 году план по экспорту с данного региона составляет 2 млн тонн зерна в год»,— отмечает Ольга Фетищева, заместитель директора группы компаний SRG, направление «Оценка и финансовый консалтинг».

Соседи мешают

Вице-президент по стратегии развития и маркетингу АПХ «ЭКО-культура» Сергей Фоменков говорит: «Стоит отметить, что в Ленинградской области особенно высока конкуренция в аграрном секторе со стороны Эстонии и Финляндии, где производителям удается сильно снижать цену на продукцию благодаря государственной поддержке сельского хозяйства, без которой работаем мы, но нам пока удается удерживать конкурентоспособные цены».

Директор по маркетингу АПХ «ЭКО-культура» Рустем Мустафин добавляет: «Одна из главных сложностей сельского хозяйства в Ленинградской области заключается в том, что регион является зоной рискованного земледелия. Климат не самый благоприятный: то дожди, то засуха. Не удивительно, что в последние два года в Ленобласти были трудности в растениеводстве из-за капризов погоды. Однако это, вкупе с высокой конкуренцией, стимулирует производителей использовать прогрессивные технологии в АПК».

По данным комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, на развитие сельского хозяйства Ленинградской области в 2019 году запланировано 6731 млн рублей.

В 2019 году к началу проведения посевной кампании аграрии региона получили около 1,5 млрд рублей государственных субсидий, из них 663 млн рублей — средства несвязанной поддержки для растениеводства.

По подсчетам департамента аналитики оценочной компании «Апхилл», в агропромышленном комплексе Ленинградской области реализуется 55 инвестиционных проектов на сумму в 38 млрд рублей. В отрасль активно привлекаются льготные кредиты с участием государства под 5% годовых. Аграриям Ленинградской области в 2019 году уже одобрен 81 льготный кредит. Из них краткосрочных кредитов на сумму 3 млрд рублей и инвестиционных — на 501 млн рублей. Краткосрочные кредиты идут на организацию полевых работ: закупку семян, удобрений, средств защиты растений, инвестиционные — на строительство новых объектов и покупку техники.

Роман Масленников