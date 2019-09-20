В Петербурге отремонтировано 49 улиц

По данным на пятницу, 20 сентября, в Петербурге в рамках адресной программы комитета по развитию транспортной инфраструктуры отремонтировано 49 улиц, среди которых Путиловская набережная, Курляндская улица, проспект Большевиков и другие адреса. На каждом объекте в целях организации доступной среды для маломобильных граждан проведены работы по занижению бордюрных камней, сообщили в КРТИ.

В настоящий момент дорожный ремонт продолжается на 32 объектах, в том числе на Народной улице, проспекте Ленина в Красном селе, улице Уточкина и других. Всего на текущий год адресной программой по ремонту дорог запланировано обновить 122 объекта.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2019 году власти Петербурга намерены выделить на ремонт дорог в городе дополнительно 2,4 млрд рублей.