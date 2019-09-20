Спикером думы Очерского городского округа стал единоросс

На первом заседании думы Очерского городского округа депутаты выбрали председателя представительного органа. Им стал депутат от «Единой России» Сергей Колчанов. Его поддержали 11 депутатов, один проголосовал «против», еще трое народных избранников воздержались от голосования.

Также на пост спикера претендовали предприниматель и депутат-единоросс Игорь Орлов и самовыдвиженец, начальник отдела кадров АО «Очерский машиностроительный завод» Алексей Солодников. Однако, на заседании эти депутаты отозвали свои кандидатуру. Несмотря на это, Игорь Орлов был избран заместителем председателя думы.

Также депутаты назначили исполняющего полномочия главы Очерского городского округа. Им стал и.о. обязанности главы Очерского района Игорь Вотинов. За его назначение проголосовали 14 депутатов.

Отметим, что на выборах в думу Сергей Колчанов составлял конкуренцию экс-главе Очерского муниципального района и председателю земского собрания Владимиру Мокрушину, который вел кампанию как самовыдвиженец. Напомним, по итогам голосования в трехмандатном округе №5, господин Мокрушин проиграл не только господину Колчанову, но и кандидату от «Единой России» Наталье Тиуновой, а также самовыдвиженцу Дмитрию Козлову. По итогам выборов, секретарь регионального отделения «Единой России» Вячеслав Григорьев отмечал, что партии власти впервые удалось сформировать большинство в Очере.